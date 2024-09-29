У німецькому Ессені сирієць влаштував серію підпалів: постраждали 30 людей

Про це повідомляє DW.

Поліція вважає, що 41-річний сирієць також причетний до ДТП із фургоном, який врізався у два магазини.

Правоохоронці не можуть надати детальну інформацію про особу підозрюваного або його мотиви.

За їхніми даними, пожежі сталися одразу у двох будинках, що викликало широкомасштабне реагування з боку екстрених служб. Постраждалі отримали медичну допомогу, а деякі з них були госпіталізовані. Серед 8 серйозно постраждалих дітей - 2 малюків, стан яких залишається критичним через вдихання диму, повідомили в пожежній бригаді.

Речник поліції відмовився коментувати повідомлення про те, що чоловік також погрожував комусь ножем і мачете.

ЗМІ поінформували, що через пожежі постраждала 31 людина, більшість отримали опіки. Також повідомляли про те, що чоловік бігав містом із мачете, а затримали його у дворі одного з магазинів.