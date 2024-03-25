У Словаччині на Великдень посилять перевірки та патрулювання після теракту в Підмосков'ї

Про це повідомляє Aktuality.

Міністр внутрішніх справ Словаччини Матуш Шутай Ешток заявив, що, за даними спецслужб, напад мав релігійні мотиви. Тож на період релігійних свят у країні посилять перевірки.

"У нас тут найбільші християнські свята в році (Великдень у Словаччині цьогоріч припадає на 31 березня, - ред.), і ми повинні вміти реагувати на можливі загрози для Словацької Республіки", - сказав міністр.

Планують відстежувати ситуацію під час свят і посилити перевірки та патрулювання біля богослужінь і торгових центрів. Таким чином уряд хоче усунути можливий ризик того, що напад, який стався у Росії, повториться в Словаччині. Поліція також перевірятиме кордони та потяги.

Рівень терористичної загрози уряд також готовий підвищити. Наразі там анонсували другий етап із чотирьох можливих.

Теракт у "Крокус Сіті Холі": що відомо

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