Україна буде запрошена в НАТО в кордонах 1991 року і це не обговорюється, - Стефанішина

Про це вона сказала в ефірі телемарафону.

За словами Стефанішиної питання вступу України до НАТО без тимчасово окупованих Росією територій не обговорювалося.

"Таких розмов не було. Україна однозначно буде запрошена в НАТО в кордонах 1991 року і це не обговорюється. Це не є предметом дискусій", - сказала Стефанішина.

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Вона стверджує, що членство України в Альянсі відбудеться після завершення війни, але у процесі після запрошення ситуація може змінюватися.

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"Після запрошення складається протокол про приєднання, в якому зазначають і терміни, і реформи, які потрібно зробити. Це не страшні реформи. Але це пізніше. Зараз запрошення. І воно взагалі не обговорюється ні просуванням на фронті, ні територіями", - розповіла міністерка.