Україна буде запрошена в НАТО в кордонах 1991 року і це не обговорюється, - Стефанішина
Міністерка юстиції Ольга Стефанішина заявила, що Україна буде запрошена в НАТО в кордонах 1991 року і це не обговорюється
Про це вона сказала в ефірі телемарафону.
За словами Стефанішиної питання вступу України до НАТО без тимчасово окупованих Росією територій не обговорювалося.
"Таких розмов не було. Україна однозначно буде запрошена в НАТО в кордонах 1991 року і це не обговорюється. Це не є предметом дискусій", - сказала Стефанішина.
Читайте також: Членство України в НАТО не гарантує завершення війни
Вона стверджує, що членство України в Альянсі відбудеться після завершення війни, але у процесі після запрошення ситуація може змінюватися.
Читайте також: Мирний план НАТО і зброя для України: головні тези президента Зеленського на пресконференції
"Після запрошення складається протокол про приєднання, в якому зазначають і терміни, і реформи, які потрібно зробити. Це не страшні реформи. Але це пізніше. Зараз запрошення. І воно взагалі не обговорюється ні просуванням на фронті, ні територіями", - розповіла міністерка.
- 16 жовтня генеральний секретар НАТО Марк Рютте розповів, що був ознайомлений зі змістом Плану перемоги України та наразі обговорює його із союзниками у Північноатлантичному альянсі.
- 16 жовтня генеральний секретар НАТО Марк Рютте розповів, що був ознайомлений зі змістом Плану перемоги України та наразі обговорює його із союзниками у Північноатлантичному альянсі.
- Міністр оборони України Рустем Умєров, за підсумками зустрічей з міністрами оборони країн-членів НАТО, заявив, що не було жодних противників вступу України до Альянсу.
- Актуальне
- Важливе