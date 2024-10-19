"Якщо Україна стане членом НАТО, це покладе край війні, бо Росія ніколи не наважиться напасти на члена НАТО".

"Україна зараз захищає всю Європу від агресії Росії; якщо Україна впаде, наступними жертвами російської агресії стануть наші західні сусіди або країни Балтії".

Українці в різних дискусіях часто висловлюють обидві ці тези. Біда в тому, що вони суперечать одна одній.

Або сам факт членства в НАТО дає гарантований захист від російської агресії, або ні. Якщо дає, членам НАТО нема чого боятися, хай що станеться з Україною. Якщо ні, членство України в НАТО аж ніяк не гарантує завершення війни.

На мій погляд, правильніше друге. Хоча це і послабляє нашу риторичну позицію в плані того, чому Україна має бути в НАТО.

Але, справді, ні Крим, ні Донбас, ні навіть вся Україна не є кінцевою метою російської експансії. Її кінцева мета — самий процес експансії, у тому числі (але не лише) військовими засобами. І так триватиме, доки Росія не надірветься зсередини. Питання лише в тому, як в умовах сучасного світу добитися цього пошвидше.

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P.S. Висловили, в кількох варіантах, й третю версію: "НАТО з Україною — це одне НАТО, і на нього РФ не нападе, а НАТО без України — це інше НАТО, і воно стане наступною жертвою РФ". Це можливо, але тільки якщо розглядати НАТО не як "блок колективного самозахисту", а як наступальний блок, якому також властивий експансіонізм (саме те, у чому цей блок звинувачує Росія). Проблема в тому, що це передбачає свідоме переосмислення самої сутності НАТО — до чого ніхто з членів НАТО і близько не готовий.

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Про автора. Олексій Панич, філософ, член Українського центру Міжнародного ПЕН-клубу, блогер.

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