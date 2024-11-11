Україні потрібно активно встановлювати контакти з новою адміністрацією США та Маском, - майор ЗСУ Омелян

Про це розповів майор ЗСУ, дипломат, міністр інфраструктури України (2016-2019) Володимир Омелян в етері "Еспресо".

"Він зосередиться на проєктах, які його цікавлять, таких як високі технології, космос. Воєнний порядок дня буде намагатися викинути з Вашингтону. Чи вдасться йому це – велике питання, адже багато хто прагнув миру у всьому світі, але поки що нікому це не вдалося. Тому ми зараз маємо активно, але не публічно, встановлювали контакти з новою адміністрацією, включаючи Ілона Маска. У нас вже була історична нагода запустити багато його проєктів в Україні, таких як електромобільність, виробництво літію, будівництво його заводу чи постачання комплектуючих до нього, а також гіперлуп. На жаль, ми втратили цей шанс через легковажність, але все одно треба думати про те, що йому буде цікаво", - зазначив він.

Те саме стосується і Трампа, каже Омелян. Адже він емоційний бізнесмен, з ним не завжди легко, бо він сам інколи не передбачає своїх подальших дій. Але якщо намагатися побудувати предметну розмову, де будуть говорити не слова, а справи, то ми досягнемо успіху.

"У будь-якому разі, я би не впадав у відчай – це черговий виклик, який ми повинні подолати. Ми маємо продовжувати співпрацю у військовій сфері, адже багато фінансистів, які підтримують Трампа, мають великий досвід у цій галузі. Президент Зеленський також озвучував тезу про корисні копалини – це теж правильний напрямок. Але для цього потрібно провести велику підготовчу роботу. Ми не можемо просто показати поле і сказати, що тут є золото чи нафта. Це мають бути ґрунтовні дослідження, і тоді ми зможемо залучити партнерів для взаємної співпраці", - сказав Омелян.

Підсумовуючи, майор ЗСУ зазначив, що ми повинні будувати розуміння в американців, що Україна – це надійний союзник США у Східній Європі. Це може стати так званим "фортом Трампа", якщо вони вирішать будувати бази на нашому кордоні для захисту від постійних загроз зі сходу. Цю тезу свого часу лобіювали поляки, і ми теж повинні взяти її на озброєння.