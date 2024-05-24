Ультраправі партії Європарламенту виключили німецьку AfD зі своєї групи через заяви одного з її лідерів

Про це повідомляє The Guardiang.

"Бюро групи "Ідентичність і демократія" в Європейському парламенті вирішило сьогодні виключити німецьку делегацію, AfD, з негайним набуттям рішенням чинності", - йдеться в заяві групи популістських ультраправих партій Європарламенту.

Такий крок був прийнятий після того, як головний кандидат від AfD на червневих європейських виборах Максиміліан Кра заявив, що нацистські СС "не всі були злочинцями". Згодом сам Кра подав у відставку з керівництва партії та відмовився від подальшої передвиборчої діяльності через різку критику його висловлювань.

"Група "Ідентичність і демократія" більше не хоче асоціюватися з інцидентами, пов'язаними з Максиміліаном Кра, головою списку AfD на виборах до Європейського парламенту", - заявила група.

За словами представників групи, вони прискорили прийняття рішення, яке мало відбутися після європейських виборів, після суперечливого інтерв'ю Кра. Рішення було прийнято більшістю голосів.

Що відомо про німецьку партію "Альтернатива для Німеччини"

Націоналістична та ультраправа проросійська політична партія AfD була створена у 2013 році на хвилі єврокризи. AfD засідала у бундестазі та в 15 з 16 земельних парламентів Німеччини з 2017 року.

Від початку російського вторгнення до України AFD послідовно виступають проти військової підтримки Києва. Вони різко критикують постачання німецької зброї в Україну, звинувачують уряд Німеччини в "розпалюванні війни". Щобільше, вони також просувають у своїх наративах скасування санкцій проти РФ через їхню начебто шкідливість для німецької економіки.

Поряд зі звинуваченнями свого уряду в "розпалюванні війни" праві популісти також звинувачують Україну – вже у "втягуванні" Німеччини у війну, пропонуючи тим часом сідати за стіл переговорів із Росією.

8 лютого 2023 року влада Німеччини класифікувала регіональний осередок партії "Альтернатива для Німеччини" (AfD) у землі Саксонія-Ангальт як екстремістське угруповання.

У серпні Spiegel та Insider опублікували гучне розслідування, в якому доводили, що Росія використовує AFD у своїх спробах зупинити допомогу зброєю Україні.

Публікація розслідування Correctiv про зустріч правих екстремістів і політиків з "Альтернатива для Німеччини", на якій обговорювали плани депортації мільйонів мігрантів із Німеччини, зумовила початок масових протестів проти ультраправих.

Перші демонстрації відбулися 14 січня 2024 року в Берліні й Потсдамі, у містах зібралися тисячі учасників. До акції також долучилися канцлер Німеччини Олаф Шольц і міністерка закордонних справ Анналена Бербок.

3 лютого 2024 року близько 200 тисяч людей вийшли на вулиці Німеччини на подальші акції протесту проти ультраправої партії "Альтернатива для Німеччини" (AfD)

9 березня Аналітик Олександр Голубов прокоментував бажання депутатів від праворадикальної партії "Альтернатива для Німеччини" (AfD) поїхати в Росію спостерігати за "виборами".

13 квітня президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн розкритикувала ультраправу партію "Альтернатива для Німеччини" (AfD) після звинувачення в тому, що деякі її провідні члени причетні до скандалу, пов'язаного з поширенням проросійської пропаганди.

23 квітня повідомлялось, що у Дрездені був заарештований співробітник головного кандидата на виборах до Європарламенту від AfD Максиміліан Крах за підозрою в агентурній діяльності на користь китайських спецслужб.

15 травня суд у Німеччині оштрафував провідного члена ультраправої партії "Альтернатива для Німеччини" (AfD) Бйорна Хьоке за використання забороненої нацистської фрази на політичному мітингу.

16 травня прокуратура Мюнхена заявила, що розслідує відмивання грошей депутатом від ультраправої партії "Альтернатива для Німеччини" (AfD).