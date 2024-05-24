Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Світ Ультраправі партії Європарламенту виключили німецьку AfD зі своєї групи через заяви одного з її лідерів

Ультраправі партії Європарламенту виключили німецьку AfD зі своєї групи через заяви одного з її лідерів

24 травня, 2024 п'ятниця
18:44
Світ AfD

Ультраправа німецька партія "Альтернатива для Німеччини" (AfD) була виключена зі своєї загальноєвропейської парламентської групи через її різкі висловлювання та політичні погляди

Зміст

Про це повідомляє The Guardiang.

"Бюро групи "Ідентичність і демократія" в Європейському парламенті вирішило сьогодні виключити німецьку делегацію, AfD, з негайним набуттям рішенням чинності", - йдеться в заяві групи популістських ультраправих партій Європарламенту.

Такий крок був прийнятий після того, як головний кандидат від AfD на червневих європейських виборах Максиміліан Кра заявив, що нацистські СС "не всі були злочинцями". Згодом сам Кра подав у відставку з керівництва партії та відмовився від подальшої передвиборчої діяльності через різку критику його висловлювань.

"Група "Ідентичність і демократія" більше не хоче асоціюватися з інцидентами, пов'язаними з Максиміліаном Кра, головою списку AfD на виборах до Європейського парламенту", - заявила група.

За словами представників групи, вони прискорили прийняття рішення, яке мало відбутися після європейських виборів, після суперечливого інтерв'ю Кра. Рішення було прийнято більшістю голосів.

Що відомо про німецьку партію "Альтернатива для Німеччини"

Націоналістична та ультраправа проросійська політична партія AfD була створена у 2013 році на хвилі єврокризи. AfD засідала у бундестазі та в 15 з 16 земельних парламентів Німеччини з 2017 року. 

Від початку російського вторгнення до України AFD послідовно виступають проти військової підтримки Києва. Вони різко критикують  постачання німецької зброї в Україну, звинувачують уряд Німеччини в "розпалюванні війни". Щобільше, вони також просувають у своїх наративах скасування санкцій проти РФ через їхню начебто шкідливість для німецької економіки.

Поряд зі звинуваченнями свого уряду в "розпалюванні війни" праві популісти також звинувачують Україну – вже у "втягуванні" Німеччини у війну, пропонуючи тим часом сідати за стіл переговорів із Росією. 

8 лютого 2023 року влада Німеччини класифікувала регіональний осередок партії "Альтернатива для Німеччини" (AfD) у землі Саксонія-Ангальт як екстремістське угруповання.

У серпні Spiegel та Insider опублікували гучне розслідування, в якому доводили, що Росія використовує AFD у своїх спробах зупинити допомогу зброєю Україні. 

Публікація розслідування Correctiv про зустріч правих екстремістів і політиків з "Альтернатива для Німеччини", на якій обговорювали плани депортації мільйонів мігрантів із Німеччини, зумовила початок масових протестів проти ультраправих.

Перші демонстрації відбулися 14 січня 2024 року в Берліні й Потсдамі, у містах зібралися тисячі учасників. До акції також долучилися канцлер Німеччини Олаф Шольц і міністерка закордонних справ Анналена Бербок.

3 лютого 2024 року близько 200 тисяч людей вийшли на вулиці Німеччини на подальші акції протесту проти ультраправої партії "Альтернатива для Німеччини" (AfD)

9 березня Аналітик Олександр Голубов прокоментував бажання депутатів від праворадикальної партії "Альтернатива для Німеччини" (AfD) поїхати в Росію спостерігати за "виборами".

13 квітня президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн розкритикувала ультраправу партію "Альтернатива для Німеччини" (AfD) після звинувачення в тому, що деякі її провідні члени причетні до скандалу, пов'язаного з поширенням проросійської пропаганди.

23 квітня повідомлялось, що у Дрездені був заарештований співробітник головного кандидата на виборах до Європарламенту від AfD Максиміліан Крах за підозрою в агентурній діяльності на користь китайських спецслужб.

15 травня суд у Німеччині оштрафував провідного члена ультраправої партії "Альтернатива для Німеччини" (AfD) Бйорна Хьоке за використання забороненої нацистської фрази на політичному мітингу.

16 травня прокуратура Мюнхена заявила, що розслідує відмивання грошей депутатом від ультраправої партії "Альтернатива для Німеччини" (AfD). 

Теги:
ЄС
політика
Європарламент
Німеччина
Читайте також:
Евакуація з Білопілля. Фото: Кордон. Медіа
Автор Катерина Широкопояс
22 травня, 2024 середа
Сумщина. Що відбувається на кордоні з Росією
Вєрка Сердючка
22 травня, 2024 середа
Після скандалу з російськомовними піснями на концерті в Києві Сердючка переспівала свій хіт українською
Володимир Зеленський
22 травня, 2024 середа
"Клоун-принц-диктатор поставив Україну на межу знищення": фейки та маніпуляції іноземних ЗМІ за 22 травня
Київ
+26°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 39.87
    Купівля 39.87
    Продаж 40.38
  • EUR
    Купівля 43.09
    Продаж 43.84
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, п'ятниця
24 травня
20:10
Морган Сперлок
У віці 53 років помер режисер-документаліст та номінант на премію "Оскар" Морган Сперлок
20:00
OPINION
Марія Бойко
Ваша дитина любить Minecraft? Це корисно, якщо навіть грати в школі
19:47
ООН
Щонайменше 35 цивільних загинуло, 137 поранено, понад 10 тис. переселено: ООН про наступ РФ на Харківщині
19:44
Ексклюзив
Микола Княжицький
Це пов'язано з лобізмом проросійських депутатів: нардеп Княжицький про затягування голосування закону щодо заборони УПЦ МП
19:30
Ексклюзив
Українці зібрались на акцію солідарності з народом Грузії біля посольства країни у Києві
19:24
Хаві
"Барселона" звільнила Хаві перед останнім матчем сезону
19:21
Оновлено
НАБУ
Першого заступника директора НАБУ усунули через розслідування ймовірного витоку інформації
19:05
українське зерно
Фермери обробляють 95% земель на неокупованій частині Запорізької області, - голова ОВА
19:02
Дві години: Укренерго оприлюднив графік відключень на 25 травня
19:00
долари
Офіційна вартість долара вперше перевищила 40 грн
19:00
Огляд
переможні новини
Переможні новини 821-го дня війни: успіхи ЗСУ біля Кремінної, евакуація російських військових з Джанкоя та новий пакет військової допомоги від Німеччини
18:31
Зеленський і Путін
Путін заявив, що перемовини з Україною можливі "з урахуванням реалій у зоні СВО"
18:11
ЗСУ
Міноборони зможе закуповувати озброєння за гроші зі спецрахунків UNITED24
18:09
OPINION
Андрій Яніцький, директор з розвитку сайту Еспресо ТБ
Чому форум російської опозиції у Львові — не зрада
18:01
Оновлено
Марлон Гомес, Кевін, Шахтар, УПЛ, чемпіонат України
ЛНЗ переміг "Ворсклу". Результати і розклад 30-го туру УПЛ
17:58
інавгурація путіна
Reuters: Путін готовий "заморозити" війну на поточній лінії фронту. Пєсков відреагував
17:48
Огляд
Коли "Соціальна мережа" ще не знала про "Фуріозу": що подивитися на вихідних
17:42
медичний канабіс
Кабмін виключив канабіс із переліку особливо небезпечних речовин
17:40
паровоз ГР-336, дитяча залізниця, Київ
Укрзалізниця запрошує до Дня Києва на прогулянку унікальним вузькоколійним паровозом по Сирецькому парку
17:33
Руслана
Руслана анонсує новий музичний поп-проєкт "Дике серце"
17:28
окупант
В ОВА оцінили готовність росіян для наступу на Сумщину
17:23
Роман Насіров
За ексголову ДФС Романа Насірова внесли заставу, його звільнили з-під варти
17:15
суд ООН
Міжнародний суд ООН постановив, що Ізраїль має припинити наступ на Рафах
17:13
Північна операційна зона
РФ збільшує кількість військових поблизу Чернігівщини та Сумщини, - Генштаб
17:13
Компанії з трьох країн виділять $300 тис. на фільм про життя Олександра Довженка
17:12
Оновлено
На Харківському напрямку росіяни штурмували від Плетенівки в напрямку Тихого. У Вовчанську тривають два бойові зіткнення
17:10
Олександр Сирський, Рустем Умєров
У Генштабі проведуть масштабне скорочення штату
17:07
Ексклюзив
Це зниження стратегічного потенціалу РФ: Defense Express про знищення вузла зв'язку окупантів в Алушті
16:56
Одна з федеральних земель Німеччини запроваджує вивчення української мови у школах
16:55
За матеріалами СБУ до Польщі екстрадовано координатора міграційної кризи на кордоні ЄС та Білорусі
Переправляв нелегалів у ЄС: до Польщі з України екстрадували громадянина однієї з країн Південної Азії
16:39
Володимир Зеленський та Борис Джонсон
"Серійний брехун Джонсон виступає для обожнюваного нацистами батальйону "Азов": фейки та маніпуляції іноземних ЗМІ за 24 травня
16:32
У Торонто показали фільм тревел-блогера Антона Птушкіна "Ми, наші улюбленці та війна"
16:29
Інфографіка
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
16:19
Оновлено
Володимир Зеленський у Харкові
Зеленський провів у Харкові нараду й побував у зруйнованому поліграфічному комплексі
16:08
Підтверджено ураження українськими БПЛА російських винищувачів у Краснодарському краї
Підтверджено ураження українськими БПЛА російських винищувачів у Краснодарському краї: супутникові знімки
16:05
OPINION
Вадим Денисенко
Зачистки в російському міноборони. Що це означає
15:56
Євген Нищук
Для боротьби з фейковими виставами та спекуляціями: театр Франка продаватиме квитки онлайн через авторизацію в Дії
15:43
Ексклюзив
Карта. Харківщина_2205
Росіяни мали на меті захопити Печенізьке водосховище, яке живить водою Харків, - військовослужбовець ЗСУ Тимочко
15:39
Танки Leopard, мостоукладач, безпілотники, боєприпаси: Німеччина оголосила про новий пакет допомоги Україні
14:58
ЗСУ, військові
Сили оборони зупинили російські війська на Харківському напрямку та проводять контрнаступальні дії, - Генштаб
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV