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Вибори в США перетворюються в референдум з питанням -"Чи готові ви бачити Трампа президентом США", - Портников

Віталій Бесараб
27 липня, 2024 субота
20:17
Світ Камала Гарріс

Журналіст Віталій Портников вважає, що певна частина американців буде голосувати не так проти Дональда Трампа, як за Камалу Гарріс

Зміст

Таку думку він висловив в етері Еспресо.

"Я вже неодноразово говорив про те, що президентські вибори в США є референдумом. Зокрема, щодо того, чи має Дональд Трамп очолювати США. З погляду його прихильників це питання навіть не потребує відповіді. І щодо його опонентів це питання теж не потребує відповіді. Я взагалі вважаю, що Джозеф Байден мав пристойні шанси перемогти на виборах президента США, але це знову ж був би виключно щодо Дональда Трампа. Коли демократи висунули на пост кандидата Камалу Гарріс, вони перетворили референдум на вибори. Оскільки, зараз буде певна частина людей, яка буде голосувати не так проти Дональда Трампа, як за Камалу Гарріс", - пояснив Портников.

За словами журналіста, Камалу Гарріс може підтримати значна частина американців.

"Було важко уявити скільки людей голосували б саме за Байдена, після його дебатів з Трампом. Зараз ці міркування можуть виглядати інакше. Люди матимуть бажання, щоб президентом США стала Камала Гарріс. Адже вона стане першою жінкою президентом США. До того ж вона молода людина. І тепер варто наголосити на тому, що Дональд Трамп тепер найстарший кандидат на пост президента США", - додав він.

Що відомо про кандидатуру Камали Гарріс

Президент Сполучених Штатів Джо Байден увечері 21 липня 2024 року офіційно заявив про вихід із передвиборчих перегонів. Пізніше Байден виклав пост, де запропонував кандидатуру Камали Гарріс на пост президента США від Демократичної партії.

Згодом стало відомо, що голови Демократичної партії в усіх штатах підтримали віцепрезидентку Камалу Гарріс, як нову кандидатку від партії на майбутніх виборах очільника Білого дому.

Станом на вівторок, 23 липня, кампанія віцепрезидентки Камали Гарріс зібрала 100 млн доларів з моменту її вступу в президентські перегони в неділю.

Кандидатуру Камали Гарріс від Демократичної партії на виборах президента США 23 липня офіційно підтримали лідери демократів у Конгресі.

Згодом експрезидент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив про свою готовність до дебатів із чинною віцепрезиденткою Камалою Гарріс.

Згідно з опитуванням The New York Times, наразі Камала Гарріс відстає від Дональда Трампа на 1% серед вірогідних виборців і на 2% - серед зареєстрованих.

Теги:
Президент США
президентські вибори
Джо Байден
Дональд Трамп
США
Камала Гарріс
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