Вірменія отримала озброєння від Франції і стала першою країною ОДКБ, яка порушила монополію Росії

Про це в інтерв'ю Défis Humanitaires заявив посол Франції у Вірменії Олівер Декотіньї.

"Франція, обравши оборонні відносини з Вірменією, порушила табу, оскільки вона є першою країною НАТО, що надала оборонне обладнання Вірменії, яка залишається членом ОДКБ", - додав посол.

З цими ж проханнями вірмени також звертаються до Індії. А після міністра збройних сил Франції 23 лютого Вірменію 4 березня відвідав міністр оборони Греції.

Також 7 березня президентка Молдови Мая Санду в Парижі в ході зустрічі з Емманюелем Макроном підписала ключовий двосторонній договір про оборону й співпрацю з Францією.