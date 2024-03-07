Вірменія отримала озброєння від Франції і стала першою країною ОДКБ, яка порушила монополію Росії
Вірменія прагне диверсифікувати своє партнерство у сфері безпеки, оскільки Єреван більше не може покладатися на Росію, відтак Франція стала першою з країн НАТО, яка поставила зброю члену ОДКБ
Про це в інтерв'ю Défis Humanitaires заявив посол Франції у Вірменії Олівер Декотіньї.
"Франція, обравши оборонні відносини з Вірменією, порушила табу, оскільки вона є першою країною НАТО, що надала оборонне обладнання Вірменії, яка залишається членом ОДКБ", - додав посол.
З цими ж проханнями вірмени також звертаються до Індії. А після міністра збройних сил Франції 23 лютого Вірменію 4 березня відвідав міністр оборони Греції.
Також 7 березня президентка Молдови Мая Санду в Парижі в ході зустрічі з Емманюелем Макроном підписала ключовий двосторонній договір про оборону й співпрацю з Францією.
- 23 лютого прем’єр Вірменії Нікол Пашинян заявив, що його країна "заморозила" участь в Організації договору про колективну безпеку (ОДКБ), в якій "домінує Москва".
- 12 лютого Пашинян повідомив, що його країна не була союзником Росії у війні проти України від початку повномасштабного вторгнення в лютому 2022 року
- Також раніше він говорив, що його країна більше не може покладатися на Росію як на свого головного оборонного і військового партнера.
- 5 березня прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян на зустрічі з однопартійцями та чільними політиками закликав оформити подання заявки на вступ країни у ЄС до осені.
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