Віцепрезидентка США розповіла про плани на випадок блокування допомоги Україні в конгресі
Віцепрезидентка Сполучених Штатів Камала Гарріс під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським заявила про плани на випадок блокування допомоги Україні в конгресі
Про це вона заявила під час Мюнхенської конференції.
"У нас план тільки один - "план А": підтримка України всім, що їй необхідне. Я наголошую, що індикатори того, де ми маємо знаходитися - це підтримка двопартійна, у двох палатах конгресу", - сказала Гарріс.
Вона також висловила впевненість, що якщо палата представників поставить на голосування пакет допомоги, його підтримають.
- 8 лютого за розгляд проєкту закону з зовнішньою допомогою загальним обсягом $95 мільярдів віддали голоси 67 сенаторів. Після узгодження поправок сенат мав проголосувати по суті законопроєкту та передати його на розгляд палати представників.
- У ніч на 13 лютого сенат США припинив дебати щодо допомоги Україні, що відкрило шлях до основного голосування.
- 13 лютого сенат США проголосував за законопроєкт про допомогу Україні, Ізраїлю і Тайваню. Тепер рішення за палатою представників.
- 14 лютого Майк Джонсон заявив, що наразі республіканці не мають у планах голосувати за законопроєкт щодо допомоги Україні, Ізраїлю й Тайваню, адже США мають подбати про свої проблеми, перш ніж розв’язувати їх у всьому світі.
- Законодавці Сполучених Штатів Америки шукають "план Б", аби ухвалити допомогу Україні попри опір спікера палати представників.
- 16 лютого палата представників США пішла на канікули до кінця лютого, вони не проголосували за ухвалений Сенатом законопроєкт із пакетом допомоги Україні.
- Двопартійна група поміркованих конгресменів палати представників США оприлюднила законопроєкт про додаткове фінансування задля допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню. Він також містить заходи щодо посилення безпеки кордону США.
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