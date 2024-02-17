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Віцепрезидентка США розповіла про плани на випадок блокування допомоги Україні в конгресі

17 лютого, 2024 субота
15:42
Світ Камала Гарріс

Віцепрезидентка Сполучених Штатів Камала Гарріс під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським заявила про плани на випадок блокування допомоги Україні в конгресі

Про це вона заявила під час Мюнхенської конференції.

"У нас план тільки один - "план А": підтримка України всім, що їй необхідне. Я наголошую, що індикатори того, де ми маємо знаходитися - це підтримка двопартійна, у двох палатах конгресу", - сказала Гарріс.

Вона також висловила впевненість, що якщо палата представників поставить на голосування пакет допомоги, його підтримають.

  • 8 лютого за розгляд проєкту закону з зовнішньою допомогою загальним обсягом $95 мільярдів віддали голоси 67 сенаторів. Після узгодження поправок сенат мав проголосувати по суті законопроєкту та передати його на розгляд палати представників.
  • У ніч на 13 лютого сенат США припинив дебати щодо допомоги Україні, що відкрило шлях до основного голосування.
  • 13 лютого сенат США проголосував за законопроєкт про допомогу Україні, Ізраїлю і Тайваню. Тепер рішення за палатою представників.
  • 14 лютого Майк Джонсон заявив, що наразі республіканці не мають у планах голосувати за законопроєкт щодо допомоги Україні, Ізраїлю й Тайваню, адже США мають подбати про свої проблеми, перш ніж розв’язувати їх у всьому світі.
  • Законодавці Сполучених Штатів Америки шукають "план Б", аби ухвалити допомогу Україні попри опір спікера палати представників.
  • 16 лютого палата представників США пішла на канікули до кінця лютого, вони не проголосували за ухвалений Сенатом законопроєкт із пакетом допомоги Україні.
  • Двопартійна група поміркованих конгресменів палати представників США оприлюднила законопроєкт про додаткове фінансування задля допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню. Він також містить заходи щодо посилення безпеки кордону США.

Теги:
Україна
США
Камала Гарріс
підтримка України
допомога США Україні
гарантії безпеки
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