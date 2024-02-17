Віцепрезидентка США розповіла про плани на випадок блокування допомоги Україні в конгресі

Про це вона заявила під час Мюнхенської конференції.

"У нас план тільки один - "план А": підтримка України всім, що їй необхідне. Я наголошую, що індикатори того, де ми маємо знаходитися - це підтримка двопартійна, у двох палатах конгресу", - сказала Гарріс.

Вона також висловила впевненість, що якщо палата представників поставить на голосування пакет допомоги, його підтримають.