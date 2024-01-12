Військовий експерт Ступак розповів, що отримає КНДР від Росії в обмін на балістичні ракети

Про це розповів військовий експерт, співробітник СБУ 2004-2015 рр. Іван Ступак у етері телеканалу "Еспресо".

"КНДР не просто передала балістичні ракети РФ. Вони могли обміняли їх на гроші, золото, продукти харчування, технології чи військове озброєння, яке для Північної Кореї має велику цінність", - зазначив він.

За його словами, цілком ймовірно, що РФ допомогла КНДР авіацією, зокрема СУ-35.

"Можливо вони законтрактували певну кількість авіаційної техніки, яка важлива для КНДР. Оскільки, в них на озброєнні є старі радянські літаки. Наприклад, СУ-35 для них зараз дуже цікаві. Ймовірно, найближчим часом КНДР їх отримає, так само як отримував Іран", - зазначив він.