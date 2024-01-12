Військовий експерт Ступак розповів, що отримає КНДР від Росії в обмін на балістичні ракети
Постачання Північною Кореєю балістичних ракет Росії є взаємовигідною позицією для цих країн. КНДР отримає щось натомість
Про це розповів військовий експерт, співробітник СБУ 2004-2015 рр. Іван Ступак у етері телеканалу "Еспресо".
"КНДР не просто передала балістичні ракети РФ. Вони могли обміняли їх на гроші, золото, продукти харчування, технології чи військове озброєння, яке для Північної Кореї має велику цінність", - зазначив він.
За його словами, цілком ймовірно, що РФ допомогла КНДР авіацією, зокрема СУ-35.
"Можливо вони законтрактували певну кількість авіаційної техніки, яка важлива для КНДР. Оскільки, в них на озброєнні є старі радянські літаки. Наприклад, СУ-35 для них зараз дуже цікаві. Ймовірно, найближчим часом КНДР їх отримає, так само як отримував Іран", - зазначив він.
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У США 4 січня заявили, що мають інформацію про те, що Північна Корея передала Росії партію балістичних ракет і пускових установок до них, які вже були застосовані для ударів по Україні.
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За словами представника Білого дому, 30 грудня 2023 року російські сили запустили принаймні одну північнокорейську балістичну ракету по Україні.
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Пізніше США знову заявили, що мають докази того, що російські терористи продовжують завдавати ударів по Україні балістичними ракетами, які виробили у КНДР.
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У Білому домі наголошують, що РФ використала ракети з КНДР для ударів по Києву, Харкову, Запоріжжю та інших містах України. Мова щонайменше про період з 30 грудня до 6 січня.
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10 січня очільники міністерств закордонних справ 47 країн засудили постачання Північною Кореєю балістичних ракет Росії та їхнє застосування РФ проти України.
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Цього ж дня представник Південної Кореї в ООН заявив, що КНДР використовує Україну як полігон для ракет, здатних нести ядерний заряд.
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