Якби вдалося досягнути проривного прогресу, якась інформація вже просочилася б, - міжнародник Несвітайлов про зустріч Віткоффа з Путіним

Таку думку висловив політолог, експерт-міжнародник Максим Несвітайлов в етері Еспресо.

"В принципі не трапилось нічого супер неочікуваного. Плюс-мінус цього і варто було передбачати, я якраз, як тільки з’явилась ця інформація про поїздку Віткоффа писав, що Трамп шукає простір для маневру собі, що він не особливо точно розуміє, що ж робити до кінця з тими санкціями на тривалу перспективу і зараз це виглядає саме так. Я дуже сильно сумніваюсь, що відбудеться зустріч на рівні лідерів найближчим часом. І я, в принципі, не уявляю собі, як можна зараз взяти й організувати, перше, цю зустріч вже наступного тижня, щоб зустрівся Трамп і Путін. Це так не працює. Ну, просто це так не працює", - сказав він.

Максим Несвітайлов наголосив, що, в першу чергу, цю зустріч неможливо фізично організувати так швидко. А, по-друге, він не бачить в ній сенсу, адже немає про що говорити.

"По-друге, про що там буде йти мова. Насправді, якби вдалось досягнути якогось проривного прогресу, вже б просочилась якась інформація. Ну, Трамп вже говорив Зеленський, якби не злили на Росії чи в Америці вже наші десь кудись злили якусь інформацію, а тут немає жодних зливів, і це не означає, що все там так таємно, і мудрьоно, це означає, що просто немає особливо про що говорити. А зустріти щоби що? Щоб домовитись про припинення вогню в повітрі? Ну це не серйозно. Тут на рівні лідерів немає про що говорити, немає для чого зустріч організовувати. Тому я вважаю, що це поки що виключно порожняк", - вважає екперт-міжнародник.