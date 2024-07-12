"Йде 12-й день, і це вже завдало багато шкоди": МЗС Німеччини про головування Угорщини у Раді ЄС

Про це пише The Guardian.

На запитання, як Берлін планує реагувати на нещодавні візити Орбана до Росії та Китаю, речник німецького міністерства відповів, що "ми повинні побачити, як продовжиться головування Угорщини в Раді ЄС".

"Ми на 12-му дні, і це вже завдало багато шкоди", - додав речник.

Нагадаємо, що від 1 липня Угорщина перебрала на себе організацію роботи Ради ЄС на наступні пів року. Гаслом угорського головування став видозмінений, але відомий вислів: "Зробимо Європу великою знову" (Make Europe Great Again).

Що відомо про "миротворчу місію" Віктора Орбана

На початку липня з'явилися чутки про те, що Орбан планує здійснити візит до Москви після відвідин Києва.

Своєю чергою президент Європейської ради Шарль Мішель нагадав, що держава, яка головує в Євросоюзі, не може взаємодіяти з Росією від імені блоку. Також на інформацію про поїздку прем'єра Угорщини у Москв відреагував і прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск.

Пізніше 5 липня до Москви прибув з візитом прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан. У Кремлі він зустрівся з російським диктатором Володимиром Путіним і закликав його до припинення вогню.

Після новини про візит Орбана до Москви президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн висловила переконання, що умиротворення не зупинить російського диктатора Путіна.

"Тільки єдність і рішучість прокладуть шлях до всеосяжного, справедливого і тривалого миру в Україні", - наголосила вона.

Також очільник дипломатії Євросоюзу Жозеп Боррель заявив, що візит Орбана до РФ відбувається "виключно в рамках двосторонніх відносин між Угорщиною та Росією".

Згодом 8 липня Орбан прибув із візитом до Пекіна, де зустрівся з очільником КНР Сі Цзіньпіном. Сторони обговорили своє бачення "кроків задля досягнення миру в Україні".

Під час саміту НАТО прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан зустрівся з президентом Туреччини Реджепом Ердоганом і попросив підтримати його "миротворчу місію" щодо війни в Україні.

Пізніше 11 липня прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан зустрівся з Дональдом Трампом для обговорення "можливості миру" для України.

Радник Білого дому з національної безпеки Джейк Салліван, коментуючи самозвану "миротворчу місію" Орбана, сказав, що Україна буде справедливо стурбована будь-якою спробою домовитися про мирну угоду без залучення Києва.