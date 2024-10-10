Юридично можливо: Рютте про дозвіл на далекобійні удари по РФ

Про це повідомляє Укрінформ.

Генсек прокоментував питання, чи підтримає надання Києву дозволу на далекобійні удари по РФ.

"Знову ж таки, юридично, так, це можливо. І юридично для цього є підстави. Але тепер ви запитуєте не лише про цю законність, але й пов’язуєте це з однією конкретною зброєю, і це залежить не від мене, а від окремих членів Альянсу", - пояснив Рютте.

Водночас він акцентував, що наразі немає змін стосовно дозволу, який залежить від держав НАТО, що надають зброю Україні та вирішують, чи можна її використовувати для ударів вглиб РФ.