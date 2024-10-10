Юридично можливо: Рютте про дозвіл на далекобійні удари по РФ
Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що надання дозволу Україні бити західною зброєю по цілях у глибині Росії є юридично можливим, однак рішення залежить від окремих членів Північноатлантичного альянсу
Про це повідомляє Укрінформ.
Генсек прокоментував питання, чи підтримає надання Києву дозволу на далекобійні удари по РФ.
"Знову ж таки, юридично, так, це можливо. І юридично для цього є підстави. Але тепер ви запитуєте не лише про цю законність, але й пов’язуєте це з однією конкретною зброєю, і це залежить не від мене, а від окремих членів Альянсу", - пояснив Рютте.
Водночас він акцентував, що наразі немає змін стосовно дозволу, який залежить від держав НАТО, що надають зброю Україні та вирішують, чи можна її використовувати для ударів вглиб РФ.
Що відомо про дозвіл на удари великої дальності по РФ
CNN 29 серпня повідомляло, що Андрій Єрмак і Рустем Умєров зустрінуться з офіційними особами США, щоб "спробувати конкретно переконати Білий дім скасувати обмеження на збройні удари великої дальності по території Росії".
Міністр оборони України Рустем Умєров на зустрічі з високопоставленими чиновниками у Вашингтоні представив список цілей у Росії, по яких ЗСУ могли б ударити американською далекобійною зброєю, якби мали можливість.
Президент України Володимир Зеленський 31 серпня також звернувся до низки країн Заходу з закликом надати Україні дозвіл на далекобійні удари по Росії.
3 вересня повідомлялось, що Сполучені Штати Америки близькі до угоди про надання Україні ракет більшої дальності для ударів углиб Росії. Відповідне рішення можуть оголосити вже цієї осені.
6 вересня глава Пентагону Ллойд Остін розповів, що Сполучені Штати Америки не надають дозвіл Україні на удари по військових цілях вглиб Росії, оскільки це не означатиме "перелому ходу подій".
19 вересня речник Держдепартаменту США Метью Міллер заявив, що Сполучені Штати Америки обговорюють разом із союзниками можливість надання дозволу Україні застосовувати західну зброю для ударів по території Росії.
24 вересня у The Washington Post повідомили, що в Сполучених Штатах "не чули переконливих аргументів" від українських лідерів, які б спонукали дозволити Києву використовувати західну зброю для ударів по цілях у Росії.
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