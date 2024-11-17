"Заберіть ваш фашистський триколор!" Завдяки українцям з акції Юлії Навальної у Берліні прибрали прапор РФ

Попереду колони несли розтяжку зі словами "No Putin. No war", розповідає проєкт Vot Tak.

Один із активістів на ім'я Лука Андрєєв прийшов із російським державним прапором. Чоловік заявив, що вважає триколор історичним прапором країни та не асоціює його з Володимиром Путіним.

Волонтери з організаційної команди назвали активіста провокатором, але не стали гнати з мітингу. Однак, частина учасників акції, зокрема українською мовою, зажадала прибрати російський триколор. Дехто погрожував заблокувати колону.

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"Приберіть ваш фашистський триколор", - казали вони.

Опозиціонери із триколором у відповідь запитували в українців: "Чому не на фронті?". Як наслідок, німецькі поліцейські попередили обурену триколором групу протестувальників щодо можливих затримань й попросили відійти.

"Пізніше з колони демонстрантів все ж таки зник російський прапор, натомість на початку колони залишалися біло-синьо-білі прапори (прапори нової Росії - ред.)", - зазначає Vot Tak.

Співробітник Free Russia Foundation та один з лідерів колони Антон Михальчук жорстко вихопив його у активіста Андрєєва та відштовхнув хлопця. Після цього прапор передали іншій людині, яка забрала його з акції.

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Як наголошується, Андрєєв ніс прапор у перших рядах, він майорів одразу за організаторами, тож його було помітно практично на всіх фотографіях.

Також на акції були прапори України.

Поліція Берліна заявила, що на антивоєнний мітинг прийшло 1800 людей, інформує Ateo Breaking.

Що каже український посол

Посол України в Німеччині Олексій Макєєв розкритикував російську антивоєнну ходу в Берліні. На його думку, це не більше ніж "прогулянка, позбавлена ​​гідності та наслідків", написав він у статті для Die Zeit, опублікованій у суботу, 16 листопада.

Як вважає дипломат, антивоєнний марш росіян у Берліні - це PR-акція, "цільовою аудиторією якої є не російське населення, а німецькі медіа та політики". Боротьба в цьому випадку йде "не проти російського режиму, а за увагу Німеччини".

При цьому ця акція показує лише слабкість російської опозиції, яка звинувачує на початку війни лише одну людину - Путіна, вважає Макєєв.

Український дипломат наголосив, що "ніколи це не було лише війною Путіна".

"У російській свідомості критичний самоаналіз постійно замінюється імперіалістичною заклопотаністю собою", - пише посол України, звинувачуючи організаторів маршу в прагненні уникнути колективної відповідальності.

За словами Макєєва, "Україна та війна - лише другорядні питання у житті російських антивоєнних активістів".