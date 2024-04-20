Закон про "іноагентів" не наближає Грузію до ЄС, - Мішель

Про це повідомляє Euronews.

"Я хочу чітко заявити: цей законопроєкт, за який проголосували в парламенті, не наближає Грузію до ЄС. Все навпаки, - заявив Мішель. - Ми розчаровані тим, що цей уряд прийняв таке рішення".

Він наголосив, що будь-який розвиток подій, що суперечить стандартам ЄС, матиме вплив на те, як Брюссель оцінює шанси кандидата на вступ до ЄС.

"Процес розширення - це процес, заснований на заслугах, і ідея для країн-кандидатів - для тих, хто хоче приєднатися до ЄС - полягає в тому, що вони поважають фундаментальні спільні принципи та цінності, - пояснив президент Євроради.

Попри зростання дискусій, грузинський парламент ухвалив текст законопроєкт у першому читанні, що змусило Брюссель посилити свої попередження.

У Єврокомісії заявили, що закликали Грузію відмовитися від реалізації цього закону.

"Якщо щось не відповідає європейським принципам і не відповідає амбіціям просування до ЄС, то наслідки цілком зрозумілі. Але зробімо це крок за кроком", - наголосив речник Єврокомісії.

Закон про "іноагентів" у Грузії: що відомо

7 березня 2023 року парламент Грузії схвалив у першому читанні законопроєкт "Про прозорість іноземного впливу", який значною мірою наслідує російський закон про іноземних агентів. Після цього в країні спалахнули протести. Поліція застосувала до учасників акцій сльозогінний газ. На ранок 8 березня було відомо про затримання біля будівлі парламенту 66 учасників мітингу. Опозиція натомість оголосила про нові протести.

У ЄС попередили Грузію про "серйозні наслідки" в разі остаточного ухвалення законопроєкту про "іноагентів".

Уже 9 березня політрада "Грузинської мрії", "Сили народу" та парламентської більшості відкликала закон. Пізніше парламент країни відхилив цей законопроєкт у другому та остаточному читанні.

Проте 3 квітня 2024 року у парламенті Грузії знову ініціювали законопроєкт про "іноземних агентів".

6 квітня повідомлялось, що після повторного ініціювання законопроєкту очільники парламентських комітетів закордонних справ низки країн Європи закликали Тбілісі відмовитись від нього. У США також заявили, що цей закон збиває Грузію з європейського шляху.

8 квітня прем'єр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе заявив, що всупереч негативній реакції громадськості та медіа, влада готова ухвалити закон, а президентка Саломе Зурабішвілі оголосила, що накладе вето, якщо його ухвалить парламент.

9 квітня у Тбілісі тисячі людей взяли участь у мітингу проти закону, який владна партія "Грузинська мрія" вдруге зареєструвала у парламенті.

Вже 16 квітня грузинський парламент відклав розгляд закону через протести громадян.

Проте вже 17 квітня парламент у першому читанні вдруге ухвалив скандальний закон про "іноагентів", учасники акції протесту зібрали людний мітинг і вимагають зустрічі з прем'єром.

19 квітня речник Держдепу США Метью Міллер закликав Грузію не ухвалювати законопроєкт "Про прозорість іноземного впливу", який значною мірою наслідує закон РФ про іноземних агентів.

19 квітня у грузинській столиці Тбілісі біля будівлі парламенту поновились акції протестів проти закону про "іноагентів".