Закон про "іноагентів" не наближає Грузію до ЄС, - Мішель
Президент Європейської Ради Шарль Мішель розкритикував грузинський закон про "іноагентів", заявивши, що його прийняття вплине на рішення про вступ Грузії до ЄС
Про це повідомляє Euronews.
"Я хочу чітко заявити: цей законопроєкт, за який проголосували в парламенті, не наближає Грузію до ЄС. Все навпаки, - заявив Мішель. - Ми розчаровані тим, що цей уряд прийняв таке рішення".
Він наголосив, що будь-який розвиток подій, що суперечить стандартам ЄС, матиме вплив на те, як Брюссель оцінює шанси кандидата на вступ до ЄС.
"Процес розширення - це процес, заснований на заслугах, і ідея для країн-кандидатів - для тих, хто хоче приєднатися до ЄС - полягає в тому, що вони поважають фундаментальні спільні принципи та цінності, - пояснив президент Євроради.
Попри зростання дискусій, грузинський парламент ухвалив текст законопроєкт у першому читанні, що змусило Брюссель посилити свої попередження.
У Єврокомісії заявили, що закликали Грузію відмовитися від реалізації цього закону.
"Якщо щось не відповідає європейським принципам і не відповідає амбіціям просування до ЄС, то наслідки цілком зрозумілі. Але зробімо це крок за кроком", - наголосив речник Єврокомісії.
Закон про "іноагентів" у Грузії: що відомо
7 березня 2023 року парламент Грузії схвалив у першому читанні законопроєкт "Про прозорість іноземного впливу", який значною мірою наслідує російський закон про іноземних агентів. Після цього в країні спалахнули протести. Поліція застосувала до учасників акцій сльозогінний газ. На ранок 8 березня було відомо про затримання біля будівлі парламенту 66 учасників мітингу. Опозиція натомість оголосила про нові протести.
У ЄС попередили Грузію про "серйозні наслідки" в разі остаточного ухвалення законопроєкту про "іноагентів".
Уже 9 березня політрада "Грузинської мрії", "Сили народу" та парламентської більшості відкликала закон. Пізніше парламент країни відхилив цей законопроєкт у другому та остаточному читанні.
Проте 3 квітня 2024 року у парламенті Грузії знову ініціювали законопроєкт про "іноземних агентів".
6 квітня повідомлялось, що після повторного ініціювання законопроєкту очільники парламентських комітетів закордонних справ низки країн Європи закликали Тбілісі відмовитись від нього. У США також заявили, що цей закон збиває Грузію з європейського шляху.
8 квітня прем'єр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе заявив, що всупереч негативній реакції громадськості та медіа, влада готова ухвалити закон, а президентка Саломе Зурабішвілі оголосила, що накладе вето, якщо його ухвалить парламент.
9 квітня у Тбілісі тисячі людей взяли участь у мітингу проти закону, який владна партія "Грузинська мрія" вдруге зареєструвала у парламенті.
Вже 16 квітня грузинський парламент відклав розгляд закону через протести громадян.
Проте вже 17 квітня парламент у першому читанні вдруге ухвалив скандальний закон про "іноагентів", учасники акції протесту зібрали людний мітинг і вимагають зустрічі з прем'єром.
19 квітня речник Держдепу США Метью Міллер закликав Грузію не ухвалювати законопроєкт "Про прозорість іноземного впливу", який значною мірою наслідує закон РФ про іноземних агентів.
19 квітня у грузинській столиці Тбілісі біля будівлі парламенту поновились акції протестів проти закону про "іноагентів".
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