Про це в ефірі Еспресо розповів боєць ТрО Єгор Фірсов.

"Таке відчуття, що ворог змирився, що Бахмут він не візьме, тому що вони починають гатити по цивільній інфраструктурі: по мостах, будівлях тощо. Тобто складається таке враження, що вони змирилися з тим, що місто вони не візьмуть, тому ні мости, ні дороги, ні приміщення їм не потрібні, вони продовжують далі гатити так, як вони гатять скрізь по містах України", - сказав він.

За 12 жовтня підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Бахмутське, Озарянівка, Іванград, Бахмут та Мар’їнка

14 жовтня британська розвідка повідомляла, що російська армія продовжує наступ у Бахмутському районі Донецької області

Сергій Череватий, речник Східного угрупування військ, зазначив, що найбільш гарячою точкою є населений пункт на південь від Бахмута, Івангород.