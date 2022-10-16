Таке відчуття, що ворог змирився, що Бахмут він не візьме, оскільки росіяни почали знищувати місто, - боєць ТрО Фірсов
Російські окупанти почали знищувати мости й важливі інфраструктурні об'єкти у Бахмуті
Про це в ефірі Еспресо розповів боєць ТрО Єгор Фірсов.
"Таке відчуття, що ворог змирився, що Бахмут він не візьме, тому що вони починають гатити по цивільній інфраструктурі: по мостах, будівлях тощо. Тобто складається таке враження, що вони змирилися з тим, що місто вони не візьмуть, тому ні мости, ні дороги, ні приміщення їм не потрібні, вони продовжують далі гатити так, як вони гатять скрізь по містах України", - сказав він.
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