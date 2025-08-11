"Перевершує іноземні аналоги": в Україні створили дрон із ШІ, який вражає цілі на відстані понад 50 км
В Україні розробили дрон, який автономно фіксується на місцевості за допомогою алгоритмів штучного інтелекту та здатний вражати цілі на відстані понад 50 км
Про це повідомив очільник Мінцифри Михайло Федоров.
Третя штурмова бригада разом із компанією Omnitech створили дрон "Павук Допхіна" на честь загиблого побратима. За підтримки платформи Brave1 його кодифікували для використання у військах.
"Він (дрон, – ред.) перевершує іноземні аналоги за ключовими показниками та автономно фіксується на місцевості за допомогою алгоритмів штучного інтелекту", - написав Федоров.
Безпілотник забезпечує надійний зв’язок ударним БПЛА на відстані понад 50 км у тилу ворога, що дає змогу знищувати важливі цілі — від ЗРК до логістики.
"Масштабуємо інновації, які збільшують втрати ворога", - підкреслив міністр.
- У січні Головне управління оборонних інновацій Міністерства оборони провело для представників командувань окремих родів військ Збройних Сил України презентаційне тестування FPV-дронів, керованих через волоконно-оптичний кабель.
- У липні очільник Мінцифри Федоров повідомив, що дальність українських дронів на оптоволокні зросла з 20 до понад 40 км.
Читайте також: Відкриття року: що таке дрони на оптоволокні й чи справді вони можуть змінити перебіг російсько-української війни
