Ткаченко заперечив можливість своєї відставки восени
Міністр культури й інформаційної політики Олександр Ткаченко заявив, що інформація про його відставку восени - це чутки
Про це він розповів у інтерв'ю НВ.
"Ви знаєте, я взяв за звичку вже багато років не коментувати чутки, тому коментарів не буде", - сказав міністр.
Ткаченко додав, що "жодних серйозних розмов ні фракція, ні Рада, ні ОПУ, ні Кабмін не веде"
Читайте також: У нардепів є питання до трьох міністрів, - "слуга" КачураЗа його словами, при призначенні у нього була розмова з президентом про KPI (ключові показники ефективності).
Міністр зауважив, що на 80% їх виконує.
"Маю на увазі ключові напрямки: "Велика Реставрація", "Мандруй Україною", екосистема креативних індустрій, діджиталізація та інформаційна безпека", - підсумував Ткаченко.
Раніше міністр юстиції Денис Малюська заявив, що не збирається йти з посади.
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