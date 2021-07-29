Ткаченко заперечив можливість своєї відставки восени

Про це він розповів у інтерв'ю НВ.

"Ви знаєте, я взяв за звичку вже багато років не коментувати чутки, тому коментарів не буде", - сказав міністр.

Ткаченко додав, що "жодних серйозних розмов ні фракція, ні Рада, ні ОПУ, ні Кабмін не веде"

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За його словами, при призначенні у нього була розмова з президентом про KPI (ключові показники ефективності).

Міністр зауважив, що на 80% їх виконує.

"Маю на увазі ключові напрямки: "Велика Реставрація", "Мандруй Україною", екосистема креативних індустрій, діджиталізація та інформаційна безпека", - підсумував Ткаченко.



Раніше міністр юстиції Денис Малюська заявив, що не збирається йти з посади.