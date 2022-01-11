Токаєв затвердив новий уряд Казахстану

Про це йдеться в указі президента Токаєва.



Як повідомлялося раніше, головою кабінету міністрів став колишній перший віцепрем'єр Аліхан Смаїлов.



Свої посади зберегли міністр закордонних справ Мухтар Тлеуберді, міністр оборони Мурат Бектанов та голова МВС Єрлан Тургумбаєв.



Романа Скляра призначили першим заступником прем'єр-міністра республіки, а пости віцепрем'єрів отримали Єрали Тугжанов, Мухтар Тлеуберді та Бахит Султанов.



Посаду міністра енергетики отримав Болат Акчулаков.

На тлі протестів, які почалися 2 січня через ціну на скраплений газ, уряд Казахстану пішов у відставку.

5 січня на всій території Казахстану ввели режим надзвичайного стану.

Президент Казахстану Токаєв звернувся до очільників держав ОДКБ по допомогу. Рада ОДКБ ухвалила рішення відправити миротворців до Казахстану.

Згодом президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв заявив, що віддав наказ стріляти в мітингувальників на ураження без попередження, а також подякував очільнику РФ Володимиру Путіну за "допомогу в ліквідації погромів".

11 січня президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв оголосив про завершення основної місії ОДКБ та виведення із країни "миротворців" з 13 січня.