У Казахстані призначили нового прем'єр-міністра
Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв призначив Аліхана Смаїлова новим прем'єр-міністром країни
Про це пише Tengrinews.kz.
На засіданні парламенту кандидатуру Аліхана Смаїлова на пост прем'єра висунув президент. Депутати його підтримали.
Довідка: до 2018 року Аліхан Смаїлов був помічником президента, у 2018-2019 роках - міністром фінансів. Від 2019 до 5 січня 2022 року він обіймав посаду першого заступника прем'єр-міністра Казахстану, а 5 січня став тимчасовим прем'єром.
- Нагадаємо, 2 січня у Казахстані спалахнули масові протести через ціну на скраплений газ, який з початку року подорожчав удвічі.
- 4 січня казахські силовики почали застосовувати проти протестувальників сльозогінний газ та шумові гранати. Внаслідок нічних заворушень у Казахстані постраждали близько сотні співробітників органів внутрішніх справ, затримали понад 200 осіб.
- На тлі протестів уряд Казахстану пішов у відставку.
- 5 січня на всій території Казахстану ввели режим надзвичайного стану.
- Президент Казахстану Токаєв звернувся до очільників держав ОДКБ по допомогу. Рада ОДКБ ухвалила рішення відправити миротворців до Казахстану.
- Уряд Казахстану на 180 днів запровадив державне регулювання цін на бензин, дизпаливо та скраплений газ.
- У ЗМІ з'явилися відео, де можна побачити "миротворців" з Росії, що прибули до Казахстану, який охопили масові протести. Російські військові, а саме підрозділи 45-ї окремої бригади спеціального призначення, прилетіли до Казахстану для допомогои у придушенні протестів, у яких президент Казахстану бачить "терористичну загрозу".
- Згодом президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв заявив, що віддав наказ стріляти в мітингувальників на ураження без попередження, а також подякував очільнику РФ Володимиру Путіну за "допомогу в ліквідації погромів".
- 10 січня Міністерство внутрішніх справ Казахстану повідомило про затримання 7939 людей.
- Посольство Казахстану назвало "вкидом" повідомлення про нібито український слід у протестах.
- Касим-Жомарт Токаєв оголосив про завершення місії ОДКБ в країні.
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