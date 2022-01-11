У Казахстані призначили нового прем'єр-міністра

Про це пише Tengrinews.kz.



На засіданні парламенту кандидатуру Аліхана Смаїлова на пост прем'єра висунув президент. Депутати його підтримали.



Довідка: до 2018 року Аліхан Смаїлов був помічником президента, у 2018-2019 роках - міністром фінансів. Від 2019 до 5 січня 2022 року він обіймав посаду першого заступника прем'єр-міністра Казахстану, а 5 січня став тимчасовим прем'єром.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb