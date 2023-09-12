Головна English Львів Таблоїд
Espreso.tv
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Світ Трамп оскаржує обвинувачення щодо втручання в вибори та вимагає самовідвід судді

Трамп оскаржує обвинувачення щодо втручання в вибори та вимагає самовідвід судді

12 вересня, 2023 вiвторок
04:14
Світ Дональд Трамп

Колишній президент США Дональд Трамп звернувся до суду з проханням зняти з нього кримінальні обвинувачення по справі про втручання у вибори в штаті Джорджія

Про це повідомляє CNN.

Видання називає це першим кроком Трампа у спробі оскаржити звинувачення на рівні штату.

Крім цього, колишній президент звернувся до судді Тані Чаткан взяти самовідвід у цій справі. Він стверджував, що вона нібито "заздалегідь оцінила факти і визначила ймовірну вину Трампа".

Зазначимо, що Чаткан, яка була обрана для головування процесом випадково, вже давно активно виступає проти учасників штурму Капітолію, організацію якого нерідко приписують Трампу. При цьому, вона неодноразово у своїх вироках давала звинувачуваним по цій справі більші тюремні строки, ніж вимагала прокуратура.

Звинувачення проти Трампа

9 серпня 2022 року агенти ФБР обшукали маєток Дональда Трампа та виявили 11 пакетів конфіденційних документів. Пізніше міністерство юстиції США заявило, що має докази того, що секретні документи були навмисно приховані від ФБР, коли правоохоронці намагалися отримати їх у червні з маєтку колишнього президента Дональда Трампа у Флориді.

Згодом Трамп отримав повістку до суду: він зберігав порожню теку "Секретний вечірній брифінг", яку юристи не передали прокурорам під час обшуків у його маєтку.

Цьогоріч Федеральна прокуратура отримала доступ до аудіозапису, на якому Трамп зізнається, що мав доступ до секретного документа стосовно Ірану. Невдовзі після цього адвокатам колишнього президента сказали, що його визнано об'єктом розслідування у справі щодо секретних документів.

Напередодні Федеральне велике журі висунуло Трампу звинувачення за сімома епізодами у справі про несанкціоноване зберігання близько 100 секретних документів. А вже 9 червня міністерство юстиції США опублікувало обвинувальний акт щодо Трампа у справі про секретні документи. Йому загалом висунули 37 пунктів обвинувачення. Він може отримати до 400 років ув'язнення.

У липні спеціальний прокурор США Джек Сміт висунув проти експрезидента Дональда Трампа додаткові звинувачення у справі щодо зберігання секретних документів після завершення каденції в Білому домі.

2 серпня Трамп втретє за чотири місяці отримав федеральне звинувачення, цього разу – у справі про спробу скасувати результати виборів президента 2020 року.

Трамп повідомив, що в рамках висунутих на його адресу звинувачень йому може сумарно загрожувати 561 рік ув'язнення.

15 серпня Трампу офіційно оголосили четверте кримінальне звинувачення – цього разу щодо спроби змінити свою поразку на виборах у штаті Джорджія. Згодом колишній президент США погодився на заставу в розмірі $200 тис. та інші умови звільнення після того, як його адвокати зустрілися з офісом окружного прокурора округу Фултон.

25 серпня Трамп пройшов процедуру арешту у справі про втручання у вибори, після чого його відпустили під заставу.

Кримінал
Дональд Трамп
вибори у США
Читайте також:
11 вересня, 2023 понедiлок
Українські захисники за добу знищили 580 окупантів, 6 танків та 28 артсистем, - Генштаб
На фото: Анналена Бербок і Володимир Зеленський
11 вересня, 2023 понедiлок
Додаткова підтримка енергетики України й новий пакет оборонної допомоги: Зеленський зустрівся з очільницею МЗС Німеччини
11 вересня, 2023 понедiлок
У ЗСУ розповіли, як виглядають нові позиції на Бахмутському напрямку
Київ
+13°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.43
    Купівля 37.43
    Продаж 38.19
  • EUR
    Купівля 40.24
    Продаж 41.25
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, вiвторок
12 вересня
04:42
Конгрес США
Це в інтересах Америки: лідер республіканців у Сенаті США закликав продовжити підтримку України
03:46
Російські солдати
Прикордонникам РФ скаржаться на погане оснащення: бояться рейдів та дронів ЗСУ, - ISW
03:18
КНДР
У США пообіцяли без вагань ввести нові санкції проти КНДР і РФ у разі передачі зброї
02:50
IRIS-T
Латвія та Естонія на тлі війни РФ в Україні замовили системи ППО IRIS-T на €400 млн
02:22
поліція, злодій, наручники
У Києві поліцейський отримав поранення під час затримання особливо небезпечного зловмисника
01:54
світ, Лівія, повінь
Повені у Лівії: через руйнування дамби загинули понад 2 тис. людей
01:26
"ДНР", ДТП, втрати окупантів
У Донецьку задавили пропагандиста Дубового, колаборант Губарев звинуватив командира окупантів
01:20
Володимир Зеленський
ППО, артилерія, техніка: Зеленський повідомив про підготовку посилення допомоги від Німеччини
00:58
безпілотник, дрон
У РФ повідомляють про атаку дронів на Курську область
00:28
HIMARS з ATACMS
США розглядають надання Україні ракет ATACMS або GMLRS, споряджених касетними боєприпасами,- Reuters
00:19
фейк
Росіяни поширюють фейк про загибель генерала США під час ракетного удару по у Дніпру
2023, понедiлок
11 вересня
23:33
перше вересня, школа
Батьки українських школярів можуть обирати форму навчання для своїх дітей: пояснює Міносвіти
22:48
чорнобильський радіоактивний ліс
Україна спільно з Німеччиною побудує вітрову електростанцію у Чорнобильській зоні
22:01
Ріші Сунак
РФ запустила ракети по цивільному судну в порту України, - Сунак
21:39
Огляд
Вишки Бойка
Що за "Вишки Бойка", які повернула Україна і чому вони мають стратегічне значення в Чорному морі. Пояснюємо
21:27
У Запоріжжі невідомі пошкодили простір пам’яті загиблих від повномасштабного вторгнення РФ
21:19
Ексклюзив
Крим
Буде "жест доброї волі", - директор Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння про звільнення Криму
21:06
Артемій Лебедєв
Українські активи російського пропагандиста Лєбєдєва передали ФДМУ: на що підуть кошти
20:48
Аналітика
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
У Чорному морі - позитивна динаміка, яка говорить про те, що у росіян буде все менше можливостей контролювати його. Колонка Сергія Згурця
20:42
Поліцію Київщини очолив генерал Анатолій Щадило
20:29
У США школяр отримав смертельний опік від чипсів
20:15
У другий день Ігор Нескорених-2023 Україна здобула 4 медалі
20:02
OPINION
Лариса Волошина
Не потрапляйте у пастку співзалежності
19:57
Генічеськ
У Генічеську на псевдовиборах окупанти нарахували більше "голосів", ніж є людей у місті, - ЗМІ
19:44
Оновлено
Борис Філатов
Московський суд заочно заарештував мера Дніпра. Філатов відреагував
19:35
депортація дітей з окупованих теріторій в Росію
"У Путіна немає морального компаса": Бербок прокоментувала викрадення дітей з України й закликала РФ повернути їх додому
19:31
Ексклюзив
Павло Клімкін
Для Заходу дуже важливо, щоб Україна стала історією успіху, – Клімкін
19:27
Рустем Умеров та Ллойд Остін
Допомога Україні й теми наступного "Рамштайну": Умєров провів першу розмову з очільником Пентагону
19:21
ЗСУ
ЗСУ ведуть штурмові дії на Бахмутському напрямку, — Генштаб
19:16
Новий посол Великої Британії розпочав роботу в Україні
19:00
Огляд
перемога переможні новини
Переможні новини 565 дня війни: все більше росіян хочуть здатися у полон ЗСУ, а Україна знову контролює "вишки Бойка"
18:49
Оновлено
На фото: Анналена Бербок і Володимир Зеленський
Додаткова підтримка енергетики України й новий пакет оборонної допомоги: Зеленський зустрівся з очільницею МЗС Німеччини
18:35
Сили ТрО отримали британські бронетранспортери FV432
18:22
Ексклюзив
У ЗСУ розповіли, як виглядають нові позиції на Бахмутському напрямку
18:17
Ексклюзив
Реджеп Ердоган та Путін
"Ердоган хоче бути "миротворцем" між Україною та РФ": Алієв про позицію та дії глави Туреччини
18:15
Підтримував атаки РФ по Україні "у відповідь на накачування західною зброєю": мешканцю Донеччини повідомили про підозру
18:07
OPINION
Ігор Гулик
Ресентимент Глобального Півдня
17:59
Інфографіка
лікар лікарня
За безплатні послуги лікарям доплачують 28% українців, - опитування
17:38
грузія
Грузія запровадила для Китаю безвізовий режим
17:23
Ексклюзив
Павло Клімкін
Клімкін: Нам потрібно припинити скиглити й розповісти свою історію про унікальність як частину Заходу
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV