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"Це боротьба України": у Пентагоні прокоментували удар по Чонгарському мосту

23 червня, 2023 п'ятниця
09:44
Світ Пентагон

У Пентагоні заперечили безпосередню участь у підготовці атаки по Чонгарському мосту, який з'єднує Херсонщину і Крим. У США назвали це боротьбою України

Про це на брифінгу сказав речник міністерства оборони США Патрік Райдер.

За його словами, всі питання, що стосуються фронту, варто скерувати до Міністерства оборони України.

Коментуючи безпосередньо удар по Чонгарському мосту, Райдер сказав, що Україна бореться з окупантом, а міжнародні партнери лише допомагають їй захищатися.

"Це боротьба України. Вони планують і проводять цей бій. Ми зосереджені на співпраці з ними, нашими союзниками та нашими партнерами, щоби переконатися, що вони мають бойові можливості, необхідні для захисту своєї країни та повернення суверенної території", - заявив він.

Відповідаючи на запитання, чи допомагали США обирати ціль для удару, речник Пентагону сказав: "Вони (українці, – ред.) вибирають цілі та виконують цю місію".

Що відомо про удар по Чонгарському мосту

22 червня окупанти звинуватили Україну в ударі по Чонгарському мосту, який з'єднує Херсонщину і Крим.

Коментуючи атаку, представник Головного управління розвідки Андрій Юсов сказав, що це планомірна робота Сил оборони й партизанів, які чекають повернення української влади в Крим.

Гауляйтер Сальдо пригрозив ударами у відповідь. "Координати мостів в Одеській області, в молдавських Джурджулештах, які були в складі України, але передані на Дунаї, режимом Ющенка свого часу ще... Всі ці координати відомі, тому буде скоро відповідь дуже серйозна", - сказав колаборант на відео, опублікованому в його Telegram-каналі.

Молдова розцінила це як прямі погрози на адресу республіки й викликала для пояснень голову дипломатичної місії РФ.

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Україна
Пентагон
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США
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