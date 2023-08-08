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"Це була спецоперація, погоджена з Путіним": Данілов про заколот Пригожина

8 серпня, 2023 вiвторок
22:49
Війна з Росією Секретар РНБО Олексій Данілов

Заколот Пригожина в Росії наприкінці червня був спецоперацією для виявлення нелояльних до Путіна генералів і був погоджений з очільником Кремля

Про це заявив у телемарафоні "Єдині новини" секретар РНБО Олексій Данілов. 

"Сьогодні вже можна сказати, що це була спецоперація, погоджена з Путіним. Спецоперація для виявлення тих генералів, які були не зовсім налаштовані саме стосовно Путіна та його оточення", – зазначив Данілов.

За його словами, вже є розуміння кількості генералів, які після цього були відсторонені від виконання своїх обов'язків, частина з них зараз перебуває за ґратами.

Секретар РНБО також спрогнозував, що вже цього року, восени-взимку, в Росії варто чекати нових суспільних загострень і ймовірного бунту, адже в країні щодня зростає кількість людей, які розуміють, куди їх веде Путін.

Щодо того, хто може підняти в Росії бунт, Данілов зауважив, що "можуть з'явитися несподівані постаті, підтримувані народом, адже там від любові до ненависті – один крок". 

Заколот Пригожина, домовленості з Лукашенком та від'їзд до Білорусі

23 червня стало відомо, що російські війська нібито завдали ракетного удару по базі ПВК Вагнера. Ватажок вагнерівців Євген Пригожин оголосив про "марш справедливості" і заявив, що 25 тисяч найманців йдуть на Москву. Бойовики зайшли у кілька областей і рухались до столиці РФ, а самій Москві на в'їзді споруджували вогневі точки, рили окопи й мобілізували усіх силовиків.

Увечері 24 червня пресслужба самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка оприлюднила текст заяви, у якій йшлося про готовність очільника ПВК Вагнера зупинити рух військових колон своїх найманців, що вже на підході до Москви, та дійти згоди з Кремлем. Про це Пригожин нібито домовився під час спілкування з Лукашенком.

Натомість фінансист ПВК повідомив, що, не дійшовши 200 км до Москви, вагнерівці зупиняють рух та повертаються до польових таборів. Диктатор РФ Володимир Путін обіцяв, що Пригожин зможе поїхати до Білорусі, а Росія закриє кримінальну справу проти нього. 

26 червня Путін виступив з промовою, у якій прокоментував заколот Пригожина - президент РФ дав бійцям ПВК Вагнера три варіанти майбутніх дій.

27 червня Федеральна служба безпеки Росії повідомила про закриття кримінальної справи щодо збройного заколоту, у якій фігурує ватажок ПВК Євген Пригожин. 

Того ж дня самопроголошений президент Білорусі підтвердив прибуття до країни Євгена Пригожина. За його словами, вагнерівці, які прибули разом з ним, не охоронятимуть розміщену там російську тактичну ядерну зброю.

29 червня в мережі з'явились супутникові знімки, на яких видно, що неподалік Осиповичів у Могильовській області Білорусі будують наметовий табір. Радіо Свобода припускала, що це для вагнерівців.

Євгена Пригожина помітили на форумі "Росія-Африка" 27 липня - це перша публічна поява фінансиста ПВК Вагнера після заколоту.

3 серпня російські ЗМІ повідомили, що компанії Пригожина через місяць після заколоту уклали держконтрактів не менш як на 2 млрд рублів

8 серпня Центр нацспротиву повідомив, що на білоруському аеродромі Зябровка в Гомельській області, на кордоні з Україною, найманці ПВК Вагнера розпочали створення наметового містечка для розміщення своїх військових

Детальніше про перебіг подій під час заколоту вагнерівців читайте за посиланням.

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