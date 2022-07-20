Центр нацспротиву отримав дані росіян, причетних до звірств у Бучі
Сили спецоперацій ЗСУ здобули дані військових 83-ї окремої десантно-штурмової бригади, що дислокується в Уссурійську Приморського краю РФ, які причетні до звірств у Бучі
Про повідомив Центр національного спротиву.
"Деякі військові РФ можуть вірити, що вони зможуть уникнути публічності та відповідно покарання. Але досвід розслідування катастрофи МН17 показав інше", – йдеться в повідомленні.
У ЦНС нагадали, що певну інформацію щодо розслідування авіакатастрофи лайнера над Донеччиною надали російські військові, які вирішили скористатися програмою захисту свідків. Цього разу сталося схоже.
"Напевно, така сама логіка була в деяких небайдужих військовослужбовців 83-ї окремої десантно-штурмової бригади (військова частина 71289, пункт постійної дислокації – місто Уссурійськ Приморського краю). Нещодавно на адресу Центру національного спротиву був надісланий цілий масив даних про військових з цієї частини. Разом з іншими підрозділами ця бригада брала участь в наступі на Київську область в лютому 2022 року і встигла "засвітитися" в Бучі", - повідомив Центр національного спротиву.
Тепер ЦНС має у своєму розпорядженні різні матеріали – фотографії, паспорти, службові посвідчення, адреси та фото місць проживання, фінансові документи. Причому не лише самих військових, а й членів їхніх сімей. Також є багато службової інформації, як-от накази, інструкції, списки особового складу, відомості тощо, – йдеться в повідомленні.
- Нагадаємо, 7 червня начальник Національної поліції України Ігор Клименко казав про 1137 загиблих мешканців Бучанського району Київської області, безпосередньо у місті Буча – 461 людина. У сусідньому з Бучею місті Ірпені, за оприлюдненою 30 березня інформацією від мера Олександра Маркушина, від рук російських окупантів загинуло 200-300 мирних жителів.
- Станом17 липня, правоохоронці виявили у Київській області 1 346 тіл мирних жителів, які були вбиті російськими військовими.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
35.85
Купівля 35.85Продаж 36.84
-
EUR
Купівля 36.12Продаж 37.3
- Актуальне
- Важливе