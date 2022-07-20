Центр нацспротиву отримав дані росіян, причетних до звірств у Бучі

Про повідомив Центр національного спротиву.

"Деякі військові РФ можуть вірити, що вони зможуть уникнути публічності та відповідно покарання. Але досвід розслідування катастрофи МН17 показав інше", – йдеться в повідомленні.

У ЦНС нагадали, що певну інформацію щодо розслідування авіакатастрофи лайнера над Донеччиною надали російські військові, які вирішили скористатися програмою захисту свідків. Цього разу сталося схоже.

"Напевно, така сама логіка була в деяких небайдужих військовослужбовців 83-ї окремої десантно-штурмової бригади (військова частина 71289, пункт постійної дислокації – місто Уссурійськ Приморського краю). Нещодавно на адресу Центру національного спротиву був надісланий цілий масив даних про військових з цієї частини. Разом з іншими підрозділами ця бригада брала участь в наступі на Київську область в лютому 2022 року і встигла "засвітитися" в Бучі", - повідомив Центр національного спротиву.

Тепер ЦНС має у своєму розпорядженні різні матеріали – фотографії, паспорти, службові посвідчення, адреси та фото місць проживання, фінансові документи. Причому не лише самих військових, а й членів їхніх сімей. Також є багато службової інформації, як-от накази, інструкції, списки особового складу, відомості тощо, – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 7 червня начальник Національної поліції України Ігор Клименко казав про 1137 загиблих мешканців Бучанського району Київської області, безпосередньо у місті Буча – 461 людина. У сусідньому з Бучею місті Ірпені, за оприлюдненою 30 березня інформацією від мера Олександра Маркушина, від рук російських окупантів загинуло 200-300 мирних жителів.

Станом17 липня, правоохоронці виявили у Київській області 1 346 тіл мирних жителів, які були вбиті російськими військовими.

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