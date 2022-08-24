У Бахмуті 16-річний хлопець здавав ворогу координати позицій ЗСУ
На Донеччині підлітку, який здавав армії РФ координати позицій Збройних сил України повідомили про підозру
Про це інформує Офіс генерального прокурора.
"За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури неповнолітньому мешканцю м. Бахмут повідомлено про підозру у несанкціонованому поширенні інформації про переміщення та розташування Збройних сил України, за можливості їх ідентифікації на місцевості, вчиненому в умовах воєнного стану", - йдеться в повідомленні.
Слідство з'ясувало, у червні – серпні 16-річний підліток передавав російським окупантам графічні координати місць перебування Збройних сил України у м. Бахмут та Бахмутському районі.
"За клопотанням прокурора суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави", - додають у прокуратурі.
Неповнолітньому зловмиснику Закон передбачає від п’яти до восьми років позбавлення волі.
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