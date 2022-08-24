Про це інформує Офіс генерального прокурора.

"За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури неповнолітньому мешканцю м. Бахмут повідомлено про підозру у несанкціонованому поширенні інформації про переміщення та розташування Збройних сил України, за можливості їх ідентифікації на місцевості, вчиненому в умовах воєнного стану", - йдеться в повідомленні.

Слідство з'ясувало, у червні – серпні 16-річний підліток передавав російським окупантам графічні координати місць перебування Збройних сил України у м. Бахмут та Бахмутському районі.

"За клопотанням прокурора суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави", - додають у прокуратурі.

Неповнолітньому зловмиснику Закон передбачає від п’яти до восьми років позбавлення волі.

На Донеччині СБУ затримала агентів РФ, які повідомляли окупантам про наслідки їхніх обстрілів і переміщення ЗСУ, розвідували позиції військових України.

5 серпня Служба безпеки України у Львівській області оголосила підозру двом прихильникам путінізму, які закликали до агресивної війни та розв'язування воєнного конфлікту.

10 серпня СБУ затримала агента РФ, який на Донеччині корегував вогонь рашистів і звітував про результати обстрілів.

12 серпня Служба безпеки України повідомила про підозру ворожому пропагандисту з Донеччини, який після повномасштабного вторгнення військ РФ в Україну втік на Волинь.

У Слов'янську зловмисника, який з "подвійним" громадянством здавав окупантам дислокацію та переміщення ЗСУ, взяли під варту.

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