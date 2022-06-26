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Головна війна з Росією У Білорусі російський літак цілий тиждень картографує прикордоння з Литвою, - ЗМІ

У Білорусі російський літак цілий тиждень картографує прикордоння з Литвою, - ЗМІ

26 червня, 2022 неділя
16:45
війна з Росією

Білоруські журналісти звернули увагу на незвичну траєкторію польотів російського легкого двомоторного літака Piper Aztec PA-23-250 з номером RA78610

Про це сьогодні, 26 червня 2022 року, повідомило видання "Флагшток" (Гомель).

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"Останні 6 днів літак методично літає змією з Могилева до кордону з Литвою. Така траєкторія характерна для детальної топографічної зйомки території", - зазначається у повідомленні.

Як видно на наведеній схемі польотів, даний російський борт зосередився на чотирьох ділянках, дві з яких знаходяться між Мінськом та Вільнюсом, тобто з білоруського боку кордону з Литвою.

  • У відповідь на морську блокаду експорту українського зерна 17 червня 2022 року Литва заявила про намір обмежити залізничний транзит російських товарів до Калініграду. На думку офіційного Вільнюса, зробити це дозволяють європейські санкції.
  • Калінградська область РФ - затиснутий між Польщею та Литвою російський напівексклав у південно-східній частині узбережжя Балтійського моря, що утворений після окупації цієї території Радянським Союзом у 1945 році. До того це була німецька Східна Пруссія, а на місці Калінграду було місто Кенігсберг.
  • При цьому РФ й надалі зможе необмежено ввозити будь-які вантажі Балтикою.
  • Своєю чергою Москва стала погрожувати силовим втручанням. В держдумі навіть з'явився законопроєкт про визнання недійсним проголошення незалежності Литви.
  • На Заході не виключають, що розблокувати транзит до Калінграду росіяни спробують шляхом загарбання Сувалкського коридору - вузької смуги польського-литовського прикордоння, що відокремлює колишню Східну Пруссію від Білорусі.

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Білорусь
Литва
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