Балтійські країни будуть наступними: Литва готується до вторгнення Росії, - литовський дипломат Павіліоніс
Голова комітету з міжнародних справ Сейму Литви Жигімантас Павіліоніс висловив припущення, що країни Балтії будуть наступними жертвами збройної агресії Росії, тому Литва готується до російського вторгнення
Дипломат розповів про це в етері телеканалу "Еспресо".
"Балтійські країни вчаться й озброюються, адже ми розуміємо, що ми будемо наступними. Ми вивчаємо все, що робить Росія в Україні вчимося. Росія спровокувала Швецію та Фінляндію стати членами НАТО, Данія поглиблює оборонну співпрацю з Європейським Союзом. Ми розв'язуємо питання нашого захисту з Польщею, Німеччиною та Сполученими Штатами Америки", - зазначив Павіліоніс.
Литовський дипломат пояснив, що Литва працює над посиленням військової присутності німців та американців у країні.
"Німці - найголовніша сила в Литві й ми з ними домовилися, що зараз вони мають батальйон у Литві, а будуть формувати бригаду. Ми також домовляємося з американцями про те, щоб вони не лише періодично до нас приїжджали, а щоб були тут завжди - збільшили свою присутність у Литві", - зауважив Жигімантас Павіліоніс.
- 17 червня Залізниця Литви повідомила Калінінградську залізницю, що припиняють транзит до Калінінградської області та з неї великого переліку товарів, які підпадають під європейські санкції. У держдумі РФ натомість пригрозили Литві негайно "вдатися до самозахисту" і викликали посла Євросоюзу для пояснень.
- 20 червня Росія розпочала військовий збір в Калінінградській області.
- 21 червня Литва роз'яснила Росії мотиви обмеження транзиту у Калінінградську область, а в ЄС назвали звинувачення Росією Литви "брехнею та чистою пропагандою".
- 21 червня секретар ради безпеки РФ Микола Патрушев заявив, що Росія готує швидку і жорстку відповідь для Литви, від якої постраждають усі мешканці балтійської країни.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
34.21
Купівля 34.21Продаж 34.96
-
EUR
Купівля 35.77Продаж 36.77
- Актуальне
- Важливе