Дипломат розповів про це в етері телеканалу "Еспресо".

"Балтійські країни вчаться й озброюються, адже ми розуміємо, що ми будемо наступними. Ми вивчаємо все, що робить Росія в Україні вчимося. Росія спровокувала Швецію та Фінляндію стати членами НАТО, Данія поглиблює оборонну співпрацю з Європейським Союзом. Ми розв'язуємо питання нашого захисту з Польщею, Німеччиною та Сполученими Штатами Америки", - зазначив Павіліоніс.

Литовський дипломат пояснив, що Литва працює над посиленням військової присутності німців та американців у країні.

"Німці - найголовніша сила в Литві й ми з ними домовилися, що зараз вони мають батальйон у Литві, а будуть формувати бригаду. Ми також домовляємося з американцями про те, щоб вони не лише періодично до нас приїжджали, а щоб були тут завжди - збільшили свою присутність у Литві", - зауважив Жигімантас Павіліоніс.

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