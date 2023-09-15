У Британії визнали російську ПВК Вагнера терористичною організацією

Про це йдеться на сайті уряду.

"Російська організація найманців ПВК Вагнера була заборонена як терористична організація сьогодні, 15 вересня, після того, як у середу (6 вересня) в парламенті було винесено відповідний наказ", - йдеться в заяві.

Повідомляється, що цей наказ набуває чинності негайно. У Британії буде каратися як кримінальний злочин належність до групи Вагнера або її активна підтримка. За це можна отримати до 14 років ув’язнення, а також штраф.

Приватна військова компанія Вагнера тепер додана до списку заборонених організацій у Великій Британії, поряд з 78 іншими групами.

Нагадаємо, що 6 вересня країна заявила про намір включити ПВК Вагнера до списку терористичних організацій. Робота найманців в Україні та Африці є "загрозою глобальній безпеці".

Що відомо про долю вагнерівців

Після заколоту ватажка ПВК Вагнера Євгена Пригожина, який відбувся наприкінці червня, у Кремлі повідомили про передислокацію найманців до Білорусі.

27 червня самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко підтвердив прибуття до країни Євгена Пригожина. За його словами, вагнерівці, які прибули разом із ним, не охоронятимуть розміщену там російську тактичну ядерну зброю. Проте Лукашенко наголосив, що очікує від найманців допомоги в обороні Білорусі. Щоправда, від кого має намір оборонятися Білорусь, диктатор не уточнив.

31 липня стало відомо, що ПВК Вагнера призупинила "на невизначений термін" роботу своїх регіональних центрів із набору найманців. Також за наказом фінансиста Євгена Пригожина вони мають до 5 серпня прибути до таборів у Республіці Білорусь.

3 серпня найманці ПВК Вагнера розташувалися у Білорусі біля кордону з Литвою, в місті Гродно. Президент країни Гітанас Науседа занепокоєний безпековою ситуацією.

Пізніше, 23 серпня у Тверській області РФ розбився бізнес-джет Embraer, що належав Євгену Пригожину, відомо про 10 загиблих. Серед пасажирів був й сам фінансист ПВК Вагнера.

Інститут вивчення війни завив, що президент РФ Володимир Путін, імовірно, віддав наказ про вбивство Пригожина для того, щоб відновити своє домінування та помститися за приниження.

Після цього, 25 серпня, самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що найманці ПВК Вагнера й надалі базуватимуться на території країни, попри ймовірну загибель Пригожина.

29 серпня стало відомо, що міністерство внутрішніх справ Білорусі вже місяць видає вагнерівцям паспорти зі зміненими прізвищами, що може бути пов'язано з підготовкою диверсійної діяльності, в тому числі терактів.

Детальніше про катастрофу літака з Пригожиним читайте тут.