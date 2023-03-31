Про це в ефірі телемарафону 31 березня сказав речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко.

"Якщо порівняти перші місяці після 24 лютого, то на даний момент показник охочих незаконно перетнути кордон, звісно, впав. Тоді ми затримували вдень десятками, інколи й по 60-70 людей за добу, які групами слідували через кордон. Зараз такі показники в середньому десь 20-30, це і по "зеленій ділянці", поза пунктами пропуску, і через легальні канали в'їзду-виїзду за підробними документами", - розповів він.

За його словами, чоловіки інколи ховаються в багажнику або перевдягаються в жінок і використовують документи жінок для спроб перетнути кордон. Поза межами пунктів в'їзду-виїзду люди найчастіше йдуть до кордону пішки поодиноко чи групами, а також часто користуються послугами "ділків".