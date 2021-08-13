У ЄС заявили, що не визнають уряд талібів, якщо ті силою захоплять владу в Афганістані
Євросоюз закликав рух "Талібан" зупинити наступ та попередив талібів про невизнання у разі захоплення ними влади в Афганістані
Про це заявив глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель, передає Інтерфакс-Україна.
ЄС закликає "Талібан" негайно відновити переговори по суті, зупинити насильство і приступити до дотримання режиму припинення вогню.
"Якщо владу захоплять силою і відновлять Ісламський Емірат (держава талібів), "Талібан" зіткнеться з невизнанням, ізоляцією, відсутністю міжнародної підтримки, а також з перспективою продовження конфлікту і нестабільністю в Афганістані", - наголосив Боррель.
Він зазначив, що напади бойовиків приносять "неприйнятні страждання жителям Афганістану".
"Ми закликаємо Афганістан врегулювати політичні розбіжності, збільшити представництво всіх зацікавлених сторін і співпрацювати з "Талібаном"", - зазначив глава дипломатії ЄС.
- Нагадаємо, 6 липня військові США залишили авіаційну базу Баграм в Афганістані. До кінця серпня планується вивести всі війська з країни.
- 24 липня президент США Джо Байден пообіцяв надати Афганістану $3,3 млрд на підтримку сил безпеки
- 8 серпня на тлі наступу талібів та взяття кількох центрів провінцій в країні, США перекинули авіацію з Катару та завдали авіаударів по військам талібів і заявили про знищення 200 моджахедів. Зазначимо, авіацію Штати перекинули до країни 7 серпня з Катару на тлі новин про взяття Заранжа на кордоні з Іраном
- 10 серпня у ЄС заявили, що таліби контролюють 65% Афганістану
- Станом на 12 серпня повідомляється, що таліби контролюють 10 з 34 регіональних центрів країни. Бої уряду та бойовиків "Талібану" ведуться за ключові міста півночі та півдня країни - Мазарі-Шаріф та Кандагар.
- "Талібан" заявив про захоплення міста Кандагар - другого за величиною в Афганістані.
- Таліби захопили місто Герат у Афганістані.
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