У ЄС заявили, що не визнають уряд талібів, якщо ті силою захоплять владу в Афганістані

Про це заявив глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель, передає Інтерфакс-Україна.

ЄС закликає "Талібан" негайно відновити переговори по суті, зупинити насильство і приступити до дотримання режиму припинення вогню.

"Якщо владу захоплять силою і відновлять Ісламський Емірат (держава талібів), "Талібан" зіткнеться з невизнанням, ізоляцією, відсутністю міжнародної підтримки, а також з перспективою продовження конфлікту і нестабільністю в Афганістані", - наголосив Боррель.

Він зазначив, що напади бойовиків приносять "неприйнятні страждання жителям Афганістану".

"Ми закликаємо Афганістан врегулювати політичні розбіжності, збільшити представництво всіх зацікавлених сторін і співпрацювати з "Талібаном"", - зазначив глава дипломатії ЄС.

Нагадаємо, 6 липня військові США залишили авіаційну базу Баграм в Афганістані. До кінця серпня планується вивести всі війська з країни.

24 липня президент США Джо Байден пообіцяв надати Афганістану $3,3 млрд на підтримку сил безпеки

8 серпня на тлі наступу талібів та взяття кількох центрів провінцій в країні, США перекинули авіацію з Катару та завдали авіаударів по військам талібів і заявили про знищення 200 моджахедів. Зазначимо, авіацію Штати перекинули до країни 7 серпня з Катару на тлі новин про взяття Заранжа на кордоні з Іраном

10 серпня у ЄС заявили, що таліби контролюють 65% Афганістану

Станом на 12 серпня повідомляється, що таліби контролюють 10 з 34 регіональних центрів країни. Бої уряду та бойовиків "Талібану" ведуться за ключові міста півночі та півдня країни - Мазарі-Шаріф та Кандагар.

"Талібан" заявив про захоплення міста Кандагар - другого за величиною в Афганістані.

Таліби захопили місто Герат у Афганістані.