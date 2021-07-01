У Європі немає збірних, які не може перемогти Україна, - екстренер національної команди Буряк

Про це повідомляє Sport.ua.

За словами Буряка, зараз не залишилося жодної збірної, яку не здатна здолати команда Андрія Шевченка, проте з Англією нашим футболістам доведеться складно.

"Зараз в Європі немає збірних, які Україна не може обіграти. Україна буде з усіма грати за рахунок організації та кондицій. Наші футболісти були трохи підсіли після Австрії. Але час минув, і вони відновилися, розвантажилися. Я думаю, до матчу з англійцями українська команда повинна підійти в хорошому стані. Але з Англією буде дуже складно грати. Це дуже сильна команда. Це не Швеція, та не Австрія. Зінченко ж сказав, що запас Англії коштує стільки, скільки вся збірна України", - зазначив Буряк, який тренував збірну України у 2002 - 2003 роках.

Нагадаємо, 1 липня колишній головний тренер збірної України Йожеф Сабо заявив, що головною проблемою нашої національної команди у чвертьфіналі Євро-2020 проти Англії, може стати фізична втома після гри з Швецією.

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко заявив, що сильні сторони Англії не лякають його команду перед чвертьфіналом чемпіонату Європи.

Колишній футболіст "Динамо" Олег Кузнецов спрогнозував, що збірна України переможе Англію у чвертьфіналі чемпіонату Європи у серії післяматчевих пенальті.

Водночас, півзахисник збірної України Руслан Малиновський заявив, що через статус фаворита, збірна Англії відчуватиме у чвертьфіналі Євро-2020 проти нашої команди великий тиск.

Головний тренер збірної Іспанії Луїс Енріке заявив, що команда Андрія Шевченка може виграти чемпіонат Європи.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb