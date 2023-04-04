У французькому місті Авіньйон з’явився мурал з Макроном -"Гітлером"

Про це повідомляє видання Le Figaro.

Зазначається, що митець-графіст Лекто зобразив на бетонній стіні біля заправки президента Макрона в образі Гітлера. Автор домалював президенту вуса, що мали додати йому схожості з нацистським диктатором, використавши для цього цифри "49.3" - за номером конституційної поправки, яку задіяли Макрон та уряд для схвалення непопулярної пенсійної реформи без голосування у парламенті.

Окрім того, на малюнку присутній напис "Ні, дякую".

У місцевій префектурі повідомили, що у розмові з власником території домовилися замалювати мурал якнайшвидше.

Протестний малюнок вже став предметом дискусії у медіа – так, представник "Нескореної Франції", партії лівого спрямування, прокоментував у телеефір, що Макрон "явно не Гітлер", але у Франції громадяни мають право на сатиру і карикатуру. Також видання зазначає, що у Міжнародній лізі протидії расизму та антисемітизму розкритикували його за цей коментар, заявивши, що такі спроби "дияволізації ворога" треба засуджувати, інакше це радикалізує суспільство.

Раніше автор намалював карикатуру на Макрона, зобразивши його маріонеткою, якою керує економіст-юдей Жак Атталі. За це його ще чекає судовий процес, оскільки мурал сприйняли як антисемітський. У правоохоронних органах поки не стали коментувати, чи загрожують митцю неприємності за новий протестний малюнок.