У Казахстані мають намір призначити новий уряд
11 січня президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв планує виступити з Посланням, котре повинне перезапустити політичний процес у країні
Про це повідомило посольство Казахстану в Україні, передає Укрінформ.
Також у відомстві заявили, що очікують на призначення нового уряду.
"11 січня очікуємо на виступ глави держави з Посланням у парламенті. Воно має зробити рестарт політичного процесу у країні. Очікується призначення нового складу уряду", - розповіли в посольстві.
За словами казахських дипломатів країна перейшла в нову реальність, яку ще доведеться усвідомити".
Вони додали, що Казахстан буде дотримуватися позиції "держави, яка чує", і вибудовувати чіткіші механізми зворотного зв'язку влади з народом, "щоб подібні радикальні події більше не відбувалися".
"Ми знаємо, що існують різні порівняння подій у Казахстані і з українським Майданом, і з подіями у Білорусі. Але наше глибоке переконання, поміж ними не можна ставити знак рівності. Те, що сталося у Казахстані, має абсолютно іншу природу", - додали в посольстві.
Дипломати зауважили, що за час протестів у країні завели 125 кримінальних справ. Вони запевнили, що держава забезпечить справедливе розслідування на засадах верховенства закону.
- Нагадаємо, 2 січня у Казахстані спалахнули масові протести через ціну на скраплений газ, який з початку року подорожчав удвічі.
- 4 січня казахські силовики почали застосовувати проти протестувальників сльозогінний газ та шумові гранати. Внаслідок нічних заворушень у Казахстані постраждали близько сотні співробітників органів внутрішніх справ, затримали понад 200 осіб.
- У ЗМІ з'явилися відео, де можна побачити "миротворців" з Росії, що прибули до Казахстану для допомоги у придушенні протестів.
- Згодом президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв заявив, що віддав наказ стріляти в мітингувальників на ураження без попередження, а також подякував очільнику РФ Володимиру Путіну за "допомогу в ліквідації погромів".
- МЗС України засудило насильство під час подій у Казахстані.
- Посольство Казахстану назвало "вкидом" повідомлення про нібито український слід у протестах
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
27.37
Купівля 27.37Продаж 27.64
-
EUR
Купівля 30.82Продаж 31.28
- Актуальне
- Важливе