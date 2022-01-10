У Казахстані мають намір призначити новий уряд

Про це повідомило посольство Казахстану в Україні, передає Укрінформ.



Також у відомстві заявили, що очікують на призначення нового уряду.



"11 січня очікуємо на виступ глави держави з Посланням у парламенті. Воно має зробити рестарт політичного процесу у країні. Очікується призначення нового складу уряду", - розповіли в посольстві.



За словами казахських дипломатів країна перейшла в нову реальність, яку ще доведеться усвідомити".



Вони додали, що Казахстан буде дотримуватися позиції "держави, яка чує", і вибудовувати чіткіші механізми зворотного зв'язку влади з народом, "щоб подібні радикальні події більше не відбувалися".



"Ми знаємо, що існують різні порівняння подій у Казахстані і з українським Майданом, і з подіями у Білорусі. Але наше глибоке переконання, поміж ними не можна ставити знак рівності. Те, що сталося у Казахстані, має абсолютно іншу природу", - додали в посольстві.



Дипломати зауважили, що за час протестів у країні завели 125 кримінальних справ. Вони запевнили, що держава забезпечить справедливе розслідування на засадах верховенства закону.

Нагадаємо, 2 січня у Казахстані спалахнули масові протести через ціну на скраплений газ, який з початку року подорожчав удвічі.

4 січня казахські силовики почали застосовувати проти протестувальників сльозогінний газ та шумові гранати. Внаслідок нічних заворушень у Казахстані постраждали близько сотні співробітників органів внутрішніх справ, затримали понад 200 осіб.

У ЗМІ з'явилися відео, де можна побачити "миротворців" з Росії, що прибули до Казахстану для допомоги у придушенні протестів.

Згодом президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв заявив, що віддав наказ стріляти в мітингувальників на ураження без попередження, а також подякував очільнику РФ Володимиру Путіну за "допомогу в ліквідації погромів".

МЗС України засудило насильство під час подій у Казахстані.

Посольство Казахстану назвало "вкидом" повідомлення про нібито український слід у протестах

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb