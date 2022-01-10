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У Казахстані мають намір призначити новий уряд

10 січня, 2022 понедiлок
18:14
Світ Токаєв

11 січня президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв планує виступити з Посланням, котре повинне перезапустити політичний процес у країні

Про це повідомило посольство Казахстану в Україні, передає Укрінформ.

Також у відомстві заявили, що очікують на призначення нового уряду.

"11 січня очікуємо на виступ глави держави з Посланням у парламенті. Воно має зробити рестарт політичного процесу у країні. Очікується призначення нового складу уряду", - розповіли в посольстві.

За словами казахських дипломатів країна перейшла в нову реальність, яку ще доведеться усвідомити".

Вони додали, що Казахстан буде дотримуватися позиції "держави, яка чує", і вибудовувати чіткіші механізми  зворотного зв'язку влади з народом, "щоб подібні радикальні події більше не відбувалися".

"Ми знаємо, що існують різні порівняння подій у Казахстані і з українським Майданом, і з подіями у Білорусі. Але наше глибоке переконання, поміж ними не можна ставити знак рівності. Те, що сталося у Казахстані, має абсолютно іншу природу", - додали в посольстві.

Дипломати зауважили, що за час протестів у країні завели 125 кримінальних справ. Вони запевнили, що держава забезпечить справедливе розслідування на засадах верховенства закону.

  • Нагадаємо, 2 січня у Казахстані спалахнули масові протести через ціну на скраплений газ, який з початку року подорожчав удвічі. 
  • 4 січня казахські силовики почали застосовувати проти протестувальників сльозогінний газ та шумові гранати. Внаслідок нічних заворушень у Казахстані постраждали близько сотні співробітників органів внутрішніх справ, затримали понад 200 осіб.
  • У ЗМІ з'явилися відео, де можна побачити "миротворців" з Росії, що прибули до Казахстану для допомоги у придушенні протестів.
  • Згодом президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв заявив, що віддав наказ стріляти в мітингувальників на ураження без попередження, а також подякував очільнику РФ Володимиру Путіну за "допомогу в ліквідації погромів".
  • МЗС України засудило насильство під час подій у Казахстані.
  • Посольство Казахстану назвало "вкидом" повідомлення про нібито український слід у протестах

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Новини
уряд
Казахстан
посольство
Касим-Жомарт Токаєв
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