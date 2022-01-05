У Казахстані припинила роботу безготівкова система оплати

Про це повідомляє Еспресо.TV з посиланням на Ateo Breaking.



Також повідомляється про проблеми в роботі застосунку Національного банку Казахстану. Точні причини збою в роботі банківської системи невідомі.



Нагадаємо, 2 січня у Казахстані спалахнули масові протести через ціну на скраплений газ, який з початку року подорожчав удвічі.

4 січня казахські силовики почали застосовувати проти протестувальників сльозогінний газ та шумові гранати. Внаслідок нічних заворушень у Казахстані постраждали близько сотні співробітників органів внутрішніх справ, затримали понад 200 осіб.

На тлі протестів уряд Казахстану пішов у відставку.

У столиці Казахстану Нур-Султані запровадили надзвичайний стан.

Найбільший інтернет-провайдер Казахстану "Казахтелеком" вимкнув інтернет у всій країні. Також в Алмати не працює мобільний зв'язок.

Крім цього, спостерігаються проблеми у роботі телеканалів.