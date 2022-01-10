У Казахстані заявили про причетність ісламських радикалів до нападів на урядові будівлі

Про це повідомляє Reuters.



У понеділок, 10 січня, уряд Казахстану вперше заявив про причетність ісламських терористів до насильства під час протестів минулого тижня.



"Як показали події в Алмати та ряді інших регіонів країни, Казахстан піддався збройній агресії з боку добре скоординованих терористичних угруповань, які навчалися за кордоном", - заявили у МЗС Казахстану.



В уряді зазначили, що серед нападників нібито були особи, які мають досвід у зоні бойових дій серед радикальних ісламських угрупувань.



Жодних конкретних груп у міністерстві не називали.

Нагадаємо, 2 січня у Казахстані спалахнули масові протести через ціну на скраплений газ, який з початку року подорожчав удвічі.

4 січня казахські силовики почали застосовувати проти протестувальників сльозогінний газ та шумові гранати. Внаслідок нічних заворушень у Казахстані постраждали близько сотні співробітників органів внутрішніх справ, затримали понад 200 осіб.

Президент Казахстану Токаєв звернувся до очільників держав ОДКБ по допомогу. Рада ОДКБ ухвалила рішення відправити миротворців до Казахстану.

У ЗМІ з'явилися відео, де можна побачити "миротворців" з Росії, що прибули до Казахстану, який охопили масові протести. Російські військові, а саме підрозділи 45-ї окремої бригади спеціального призначення, прилетіли до Казахстану для допомогои у придушенні протестів, у яких президент Казахстану бачить "терористичну загрозу".

Згодом президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв заявив, що віддав наказ стріляти в мітингувальників на ураження без попередження, а також подякував очільнику РФ Володимиру Путіну за "допомогу в ліквідації погромів".

10 січня Міністерство внутрішніх справ Казахстану повідомило про затримання 7939 людей.

Президент Касим-Жомарт Токаєв заявив, що у країні відбулася спроба держперевороту, проте наразі конституційний порядок у країні відновлено.