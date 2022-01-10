У Казахстані заявили про причетність ісламських радикалів до нападів на урядові будівлі
Уряд Казахстану заявив, що до озброєних нападів на урядові будівлі та правоохоронців були залучені ісламські радикали, навчені за кордоном
Про це повідомляє Reuters.
У понеділок, 10 січня, уряд Казахстану вперше заявив про причетність ісламських терористів до насильства під час протестів минулого тижня.
"Як показали події в Алмати та ряді інших регіонів країни, Казахстан піддався збройній агресії з боку добре скоординованих терористичних угруповань, які навчалися за кордоном", - заявили у МЗС Казахстану.
В уряді зазначили, що серед нападників нібито були особи, які мають досвід у зоні бойових дій серед радикальних ісламських угрупувань.
Жодних конкретних груп у міністерстві не називали.
- Нагадаємо, 2 січня у Казахстані спалахнули масові протести через ціну на скраплений газ, який з початку року подорожчав удвічі.
- 4 січня казахські силовики почали застосовувати проти протестувальників сльозогінний газ та шумові гранати. Внаслідок нічних заворушень у Казахстані постраждали близько сотні співробітників органів внутрішніх справ, затримали понад 200 осіб.
- Президент Казахстану Токаєв звернувся до очільників держав ОДКБ по допомогу. Рада ОДКБ ухвалила рішення відправити миротворців до Казахстану.
- У ЗМІ з'явилися відео, де можна побачити "миротворців" з Росії, що прибули до Казахстану, який охопили масові протести. Російські військові, а саме підрозділи 45-ї окремої бригади спеціального призначення, прилетіли до Казахстану для допомогои у придушенні протестів, у яких президент Казахстану бачить "терористичну загрозу".
- Згодом президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв заявив, що віддав наказ стріляти в мітингувальників на ураження без попередження, а також подякував очільнику РФ Володимиру Путіну за "допомогу в ліквідації погромів".
- 10 січня Міністерство внутрішніх справ Казахстану повідомило про затримання 7939 людей.
- Президент Касим-Жомарт Токаєв заявив, що у країні відбулася спроба держперевороту, проте наразі конституційний порядок у країні відновлено.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
27.37
Купівля 27.37Продаж 27.64
-
EUR
Купівля 30.83Продаж 31.28
- Актуальне
- Важливе