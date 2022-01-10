Токаєв щодо протестів у Казахстані: була спроба держперевороту, проте наразі конституційний порядок у країні відновлено

Про це заявив під час онлайн-саміту ОДКБ.

"На першому етапі відбулися мирні протести. Потім, зокрема, в Алмати було проведено політичні мітинги, а потім на місто з трьох напрямків, як величезна зграя гієн, кинулися озброєні бойовики", - зауважив Токаєв.

Він сказав, що спочатку бойовики нібито видавали себе за мирних демонстрантів, ввели в оману сили правопорядку і жителів міста.

"А потім почалося те, що увійде, напевно, в історію як Алматинська трагедія", - зазначив Токаєв.

Він вважає, що йшло тестування держави щодо її стабільності.

"Усі події з початку нинішнього року складають ланки одного ланцюга: вони підпорядковані єдиному руйнівному задуму, підготовка якого тривала тривалий час. Деструктивними силами неодноразово робилися спроби розхитати стабільність. Йшло якесь тестування держави щодо її стабільності", – наголосив Токаєв.

За його словами, організатори не залишили своїх планів і перейшли до підготовки озброєних наступів і нібито використовували невдоволення населення в низці регіонів через зростання цін на газ.

"Організатори нападу на Казахстан влаштували кілька хвиль агресії. На першому етапі відбулися мирні протести. Потім, зокрема, в Алмати були проведені політичні мітинги, а потім на місто з трьох напрямків, як величезна зграя гієн, кинулися озброєні бойовики. Спочатку вони видавали себе за мирних демонстрантів, ввели в оману сили правопорядку і навіть мешканців міста. Потім почалося те, що в історію увійде, як "алматинська трагедія" … Стала очевидною головна мета – підрив конституційного ладу, руйнування інститутів управління та захоплення влади. Йдеться про спробу державного перевороту", – сказав Токаєв.

Він заявив про важливість не допустити у майбутньому повторення таких подій.

"Наразі конституційний порядок у Казахстані відновлено. Загрозам для безпеки країни запобігли... Найближчим часом масштабна антитерористична операція завершиться, а разом із нею і успішна місія ОДКБ", – додав президент Казахстану.