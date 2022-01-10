Токаєв щодо протестів у Казахстані: була спроба держперевороту, проте наразі конституційний порядок у країні відновлено
Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв заявив, що найближчим часом має закінчитися антитерористична операція та місія ОДКБ
Про це заявив під час онлайн-саміту ОДКБ.
"На першому етапі відбулися мирні протести. Потім, зокрема, в Алмати було проведено політичні мітинги, а потім на місто з трьох напрямків, як величезна зграя гієн, кинулися озброєні бойовики", - зауважив Токаєв.
Він сказав, що спочатку бойовики нібито видавали себе за мирних демонстрантів, ввели в оману сили правопорядку і жителів міста.
"А потім почалося те, що увійде, напевно, в історію як Алматинська трагедія", - зазначив Токаєв.
Він вважає, що йшло тестування держави щодо її стабільності.
"Усі події з початку нинішнього року складають ланки одного ланцюга: вони підпорядковані єдиному руйнівному задуму, підготовка якого тривала тривалий час. Деструктивними силами неодноразово робилися спроби розхитати стабільність. Йшло якесь тестування держави щодо її стабільності", – наголосив Токаєв.
За його словами, організатори не залишили своїх планів і перейшли до підготовки озброєних наступів і нібито використовували невдоволення населення в низці регіонів через зростання цін на газ.
"Організатори нападу на Казахстан влаштували кілька хвиль агресії. На першому етапі відбулися мирні протести. Потім, зокрема, в Алмати були проведені політичні мітинги, а потім на місто з трьох напрямків, як величезна зграя гієн, кинулися озброєні бойовики. Спочатку вони видавали себе за мирних демонстрантів, ввели в оману сили правопорядку і навіть мешканців міста. Потім почалося те, що в історію увійде, як "алматинська трагедія" … Стала очевидною головна мета – підрив конституційного ладу, руйнування інститутів управління та захоплення влади. Йдеться про спробу державного перевороту", – сказав Токаєв.
Він заявив про важливість не допустити у майбутньому повторення таких подій.
"Наразі конституційний порядок у Казахстані відновлено. Загрозам для безпеки країни запобігли... Найближчим часом масштабна антитерористична операція завершиться, а разом із нею і успішна місія ОДКБ", – додав президент Казахстану.
- Нагадаємо, 2 січня у Казахстані спалахнули масові протести через ціну на скраплений газ, який з початку року подорожчав удвічі.
- 4 січня казахські силовики почали застосовувати проти протестувальників сльозогінний газ та шумові гранати. Внаслідок нічних заворушень у Казахстані постраждали близько сотні співробітників органів внутрішніх справ, затримали понад 200 осіб.
- На тлі протестів уряд Казахстану пішов у відставку.
- Президент Касим-Жомарт Токаєв очолив Раду Безпеки та заявив, що планує жорстко реагувати на протести в країні.
- 5 січня на всій території Казахстану ввели режим надзвичайного стану.
- Президент Казахстану Токаєв звернувся до очільників держав ОДКБ по допомогу. Рада ОДКБ ухвалила рішення відправити миротворців до Казахстану.
- Уряд Казахстану на 180 днів запровадив державне регулювання цін на бензин, дизпаливо та скраплений газ.
- У ЗМІ з'явилися відео, де можна побачити "миротворців" з Росії, що прибули до Казахстану, який охопили масові протести. Російські військові, а саме підрозділи 45-ї окремої бригади спеціального призначення, прилетіли до Казахстану для допомогои у придушенні протестів, у яких президент Казахстану бачить "терористичну загрозу".
- Згодом президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв заявив, що віддав наказ стріляти в мітингувальників на ураження без попередження, а також подякував очільнику РФ Володимиру Путіну за "допомогу в ліквідації погромів".
- 10 січня Міністерство внутрішніх справ Казахстану повідомило про затримання 7939 людей.
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