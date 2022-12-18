У Херсоні через обстріли вирішили відмовитись від новорічного декору
Херсонська міська військова адміністрація через постійні обстріли ухвалила рішення відмовитись від новорічного декорування міста
Про це повідомили на сайті Херсонської міської ради.
"Щороку наші комунальні підприємства прикрашали місто святковою ілюмінацією, встановлювали ялинку, різноманітні світлові інсталяції. Проте зараз безпекова ситуація в громаді лишається напруженою. Тому ми вирішили відмовитись від новорічного декору, аби не наражати херсонців на небезпеку", - повідомила керівниця Херсонської МВА Галина Лугова.
Зокрема за її словами, головне, що 2023 рік Херсон зустрічатиме вільним від окупантів і з українським прапором.
- 9 листопада на сайті Київської міськради з’явилася петиція з проханням не встановлювати новорічну ялинку в центрі столиці.
- 18 листопада у КМДА заявили, що схильні поставити ялинку, не зважаючи на петицію, проте перед тим міська влада планувала порадитись з військовими.
- 29 листопада в Yasno заявили, що головна новорічна ялинка в Києві буде "максимально енерговідповідальною" - буде без ілюмінацій і гірлянд.
- 17 грудня у Києві встановили новорічну ялинку незламності.
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