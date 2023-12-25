Головна English Львів
Espreso.tv
ua en
Головна
English Львів
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Світ У Китаї назвали дії Філіппін у Південнокитайському морі "надзвичайно небезпечними"

У Китаї назвали дії Філіппін у Південнокитайському морі "надзвичайно небезпечними"

25 грудня, 2023 понедiлок
09:08
Світ Берегова охорона Філіппін

У понеділок, 25 грудня, китайські державні ЗМІ звинуватили Філіппіни в неодноразових порушеннях кордонів у Південнокитайському морі, поширенні неправдивої інформації та змові з екстериторіальними силами з метою спричинення неприємностей

Про це повідомляє Reuters.

У понеділок рупор Комуністичної партії Китаю "Народна газета" написала у своєму коментарі, що Філіппіни покладаються на підтримку США, щоб постійно провокувати Китай, і така "надзвичайно небезпечна" поведінка завдає серйозної шкоди регіональному миру і стабільності.

Міністерство закордонних справ Філіппін і національна цільова група, що займається питаннями Південнокитайського моря, не відразу відповіли на прохання прокоментувати цю доповідь.

Погіршення двосторонніх відносин збігається з кроками Маніли, спрямованими на зміцнення військових відносин з Японією і Сполученими Штатами, її колишньою колоніальною державою і оборонним союзником протягом семи десятиліть.

Цього місяця Китай висловив гнів на США за те, що вони відправили військовий корабель у води поблизу спірного району, де Китай і Філіппіни мали кілька морських конфронтацій.

Китайське видання People's Daily заявило, що Вашингтон часто використовує свій оборонний договір з Манілою для "залякування" Китаю, відверто підтримуючи порушення Філіппінами китайського суверенітету і "роздуваючи занепокоєння з приводу безпеки".

Це "вкрай безвідповідально і небезпечно", - йдеться в коментарі, написаному під псевдонімом Чжун Шен, або "Голос Китаю", який часто використовується для висловлення поглядів газети на питання зовнішньої політики.

Напруга в Південнокитайському морі: що відомо

22 жовтня китайські судна заблокували філіппінський човен у Південнокитайському морі - Філіппіни звинуватили Китай у порушенні суверенітету.

Трохи згодом міністерство закордонних справ Філіппін знову звинуватило КНР у вторгненні в їхні води після інциденту за участі військових кораблів обох країн.

17 листопада президент Філіппін зустрівся зі своїм китайським колегою Сі Цзіньпіном, шукаючи шляхи зниження напруженості в Південнокитайському морі та відновлення доступу філіппінських рибалок до рибальських угідь.

19 листопада президент Філіппін Фердинанд Маркос-молодший заявив, що ситуація у тій зоні Південнокитайського моря, де у його країни та Китаю є територіальна суперечка, стала "ще більш жахливою".

10 грудня Філіппіни та Китай обмінялися звинуваченнями щодо зіткнення їхніх суден у спірних водах Південнокитайського моря через претензії щодо життєво важливого водного шляху.

11 грудня Філіппіни назвали "серйозною ескалацією" дії китайських кораблів проти своїх катерів, зокрема одного з них, на борту якого перебував високопоставлений філіппінський військовий, що виконував місію з поповнення запасів у Південнокитайському морі на вихідних. 

12 грудня МЗС Філіппін викликало посла Китаю, аби висловити протест проти "послідовних утисків" у Південнокитайському морі.

22 грудня міністр закордонних справ Китаю Ван Ї заявив, що його країна продовжуватиме військовий тиск на Філіппіни через суперечку в Південнокитайському морі.

Китай
Філіппіни
Читайте також:
Судно SEAM - це контейнеровоз, побудований у 1996 році
24 грудня, 2023 неділя
У Північному морі з вантажного судна штормом змило 46 контейнерів із товарами
23 грудня, 2023 субота
"Це буде несподіванка для ворога": генерал-лейтенант Романенко про появу F-16 в небі України
Війна. Руки солдата
24 грудня, 2023 неділя
Доки точиться війна, буде не демобілізація, а відпочинок і часткове звільнення, - Умєров
Київ
0°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.52
    Купівля 37.52
    Продаж 38.1
  • EUR
    Купівля 41.07
    Продаж 42.05
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, понедiлок
25 грудня
09:28
Херсонська область
У Чорнобаївці на Херсонщині внаслідок ворожого обстрілу 24 грудня загинула 37-річна жінка
09:14
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 25 грудня: скільки коштують долар та євро в обмінниках
08:50
Оновлено
повітряна тривога
Атака РФ по Україні в ніч на Різдво: Сили оборони знищили 28 "шахедів", 2 ракети та 2 винищувачі
08:40
Якби були ви козаком. Історична реконструкція
08:33
Оновлено
чорне море, ракетоносій рф
У Азовському та Чорному морях ворожі кораблі відсутні
08:18
Оновлено
ЗСУ
За добу ЗСУ знищили 2 літаки, 33 артсистеми та 760 окупантів, - Генштаб
08:10
OPINION
Митрополит Епіфаній
Ми вшановуємо неодмінну перемогу добра і світла над злом і темрявою
08:08
Су-34
В ISW назвали причину зменшення використання Росією планерних бомб й авіаударів на півдні України
07:46
На фото: Центри превдонавчання на ТОТ
Окупаційна влада розробила план "промивання мізків" на 2024 рік для мешканців ТОТ, - ЦНС
07:04
На виборах в Ізраїлі перемагає блок партії "Лікуд" на чолі з експрем'єром Нетаньягу
Нетаньягу спростував думку про те, що США впливають на військові операції Ізраїлю
07:00
OPINION
Віталій Портников
Росією керуватиме двійник Путіна? Колонка Віталія Портникова
06:38
Путін у Георгіївській залі Кремля (8 грудня 2023 року)
Путін намагається зобразити себе милосердним лідером в інсценованій бесіді з військовими, - ISW
2023, неділя
24 грудня
23:32
Супільство
У Празі сталася пожежа у хостелі: загинула людина, 17 поранених
23:19
Севморпуть
У Мурманську загорівся російський атомний криголам-контейнеровоз
23:06
Іран
Іран отримав нові крилаті ракети з радіусом дії 1000 км
22:56
Оновлено
Опозиція штурмує міськраду Белграду (Сербія). Вечір 24 грудня 2023 року
Сербська поліція зупинила штурм міськради Белграда опозицією. Вучич погрожує "головорізам" арештами
22:45
Чорнобаївка, Херсонщина, Херсонська область
Армія РФ гатила по Чорнобаївці: загинула 37-річна жінка
22:34
ворожий Су-34
На Маріупольському напрямку ЗСУ збили російський літак Су-34
22:27
Морський дрон "Мамай"
"Українського виробництва": СБУ розповіла про ще один свій морський дрон "Мамай"
22:14
обов'язкова евакуація дітей
На Сумщині повністю евакуювали жителів 19 прикордонних населених пунктів, на Харківщині через обстріли знелюдніли 5 прикордонних сіл
21:46
Горловка
В окупованій Горлівці після прильоту палає торгівельний центр
21:18
Ілюстративне фото
В окупованому Токмаку та Маріуполі ввечері пролунали вибухи
20:43
Ізраїль танк
Ізраїль посилив наступ на півдні Гази: тривають бої за місто Хан-Юніс
20:23
Ніно Катамадзе
Ніно Катамадзе заявила, що проросійська влада Грузії заборонила її виступи на Новий рік
20:18
Донеччина
Окупанти обстріляли Очеретине і Нью-Йорк на Донеччині: троє поранених
20:17
Огляд
ЗРК Patriot
Знищені СУ-34 та атака на підрозділи ФСБ в тимчасово окупованому Криму: де у росіян вибухало цього тижня
20:05
OPINION
Галина Пагутяк
Загрібати жар чужими руками
20:00
Інтерв’ю
Голова Української греко-католицької церкви Святослав Шевчук
Голова УГКЦ: Ми маємо досвід повернення до джерел київського християнства і хочемо поділитися ним із православними братами
19:58
Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний
Залужний на Різдво просить вшанувати "тих, кого зараз немає з нами поруч"
19:34
Протягом доби росіяни 23 рази атакували українські позиції на лівобережжі Херсонщини, - Генштаб ЗСУ
19:02
Інтерв’ю
Деніел Фрід
Ця війна точно не закінчиться парадом Путіна на Хрещатику, - американський чиновник Фрід
18:46
Мая Санду (24 грудня 2023 року)
У Молдові пройде референдум щодо членства в ЄС, а Санду піде на другий президентський термін
18:19
Інтерв’ю
Ярослав Кендзьор
Заслуга Чорновола і його "Українського вісника" є унікальною у розвалі СРСР, - Кендзьор
18:13
САУ Ceasar виробництва Франції
Артилеристи ЗСУ при веденні вогню із САУ Ceasar послуговуватимуться ШІ
18:07
OPINION
Оксана Забужко
Празький стрілець і "русскій мір"
17:42
Володимир Зеленський на Різдво-2023
Наша спільна молитва сьогодні за нашу перемогу, за нашу Україну: Зеленський виступив з різдвяним привітанням
17:11
діти, злочини росії
З окупованих територій вдалося повернути ще трьох дітей: 8-річного хлопчика та двох 18-річних братів
17:03
Огляд
Switchblade
Що таке Switchblade 600: все, що варто знати про американські дрони, які знищують російські танки на фронті
17:00
Інтерв’ю
Марк Фейгін
Довгі вагання США і Європи окриляють Путіна на нові перемоги, - Фейгін
16:52
Ексклюзив
путін
Путіну потрібне заморожування війни, щоб підготуватись до захоплення більшої частини України, - аналітик Умланд
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV