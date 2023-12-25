Про це повідомляє Reuters.

У понеділок рупор Комуністичної партії Китаю "Народна газета" написала у своєму коментарі, що Філіппіни покладаються на підтримку США, щоб постійно провокувати Китай, і така "надзвичайно небезпечна" поведінка завдає серйозної шкоди регіональному миру і стабільності.

Міністерство закордонних справ Філіппін і національна цільова група, що займається питаннями Південнокитайського моря, не відразу відповіли на прохання прокоментувати цю доповідь.

Погіршення двосторонніх відносин збігається з кроками Маніли, спрямованими на зміцнення військових відносин з Японією і Сполученими Штатами, її колишньою колоніальною державою і оборонним союзником протягом семи десятиліть.

Цього місяця Китай висловив гнів на США за те, що вони відправили військовий корабель у води поблизу спірного району, де Китай і Філіппіни мали кілька морських конфронтацій.

Китайське видання People's Daily заявило, що Вашингтон часто використовує свій оборонний договір з Манілою для "залякування" Китаю, відверто підтримуючи порушення Філіппінами китайського суверенітету і "роздуваючи занепокоєння з приводу безпеки".

Це "вкрай безвідповідально і небезпечно", - йдеться в коментарі, написаному під псевдонімом Чжун Шен, або "Голос Китаю", який часто використовується для висловлення поглядів газети на питання зовнішньої політики.

Напруга в Південнокитайському морі: що відомо

22 жовтня китайські судна заблокували філіппінський човен у Південнокитайському морі - Філіппіни звинуватили Китай у порушенні суверенітету.

Трохи згодом міністерство закордонних справ Філіппін знову звинуватило КНР у вторгненні в їхні води після інциденту за участі військових кораблів обох країн.

17 листопада президент Філіппін зустрівся зі своїм китайським колегою Сі Цзіньпіном, шукаючи шляхи зниження напруженості в Південнокитайському морі та відновлення доступу філіппінських рибалок до рибальських угідь.

19 листопада президент Філіппін Фердинанд Маркос-молодший заявив, що ситуація у тій зоні Південнокитайського моря, де у його країни та Китаю є територіальна суперечка, стала "ще більш жахливою".

10 грудня Філіппіни та Китай обмінялися звинуваченнями щодо зіткнення їхніх суден у спірних водах Південнокитайського моря через претензії щодо життєво важливого водного шляху.

11 грудня Філіппіни назвали "серйозною ескалацією" дії китайських кораблів проти своїх катерів, зокрема одного з них, на борту якого перебував високопоставлений філіппінський військовий, що виконував місію з поповнення запасів у Південнокитайському морі на вихідних.

12 грудня МЗС Філіппін викликало посла Китаю, аби висловити протест проти "послідовних утисків" у Південнокитайському морі.

22 грудня міністр закордонних справ Китаю Ван Ї заявив, що його країна продовжуватиме військовий тиск на Філіппіни через суперечку в Південнокитайському морі.