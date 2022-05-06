У кремлі відмовились підтвердити, що Путін вибачився перед прем'єром Ізраїлю за антисемітські заяви Лаврова

Про це інформує РБК-Україна з посиланням на російські засоби масової інформації.

Сьогодні, 6 травня, під час брифінгу зі ЗМІ Пєсков на питання про вибачення Путіна перед Бенетом відповів, що розмова лідерів РФ та Ізраїлю була дійсно дуже важливою.

"Зараз нам нічого додати до того, що ми повідомили в письмовому повідомленні за результатами цього спілкування", - сказав Дмитро Пєсков.

5 травня в уряді Ізраїлю заявили про вибачення Путіна за антисемітське висловлювання Лаврова, у Кремлі - мовчать. Прем'єр-міністр Ізраїлю Нафталі Бенет та президент РФ Володимир Путін провели телефонну розмову. Ізраїль повідомив, що президент Росії перепросив за антисемітську заяву свого міністра закордонних справ Сергія Лаврова. Також Путін пообіцяв дозволити евакуацію цивільних із Маріуполя.

Раніше Кулеба обговорив із очільником МЗС Ізраїлю антисемітські висловлювання Лаврова. Ізраїль пообіцяв ще більше підтримувати Україну.

Також 4 травня Єрмак висловився щодо антисемітських заяв Лаврова та закликав Ізраїль жорстко відреагувати.

Радник очільника Офісу президента Михайло Подоляк назвав антисемітські заяви Сергія Лаврова свідченням панування у Росії нацистської ідеології.

3 травня у МЗС Росії, у відповідь на закиди в антисемітизмі, звинуватили Ізраїль у підтримці неонацизму.

Після антисемітських заяв міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова уряд Ізраїлю вирішив збільшити допомогу Україні.

2 травня Сергій Лавров назвав євреїв "найзапеклішими антисемітами", чим неабияк обурив МЗС Ізраїлю. Того ж дня Зеленський відреагував на заяву Лаврова щодо євреїв-антисемітів та назвав його "великим знавцем" гітлеризму.

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