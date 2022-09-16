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У Кривому Розі стабілізували водопостачання після атаки росіян

16 вересня, 2022 п'ятниця
10:15
війна з Росією водопостачання вода

Подачу води після ворожих ракетних ударів по греблі у Кривому Розі стабілізували 

Про це повідомив очільник Військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул у телеграмі.

"На гідротехнічних спорудах міста продовжуються роботи з ліквідації наслідків ракетних ударів. Водопостачання міста стабілізовано", - написав він.

За його словами, росіяни вночі обстріляли Зеленодольську громаду у Криворізькому районі, обійшлося без постраждалих.

  • 14 вересня росіяни завдали 8 ракетних ударів по Кривому Рогу. Унаслідок обстрілу була пошкоджена гідротехнічна споруда, річка Інгулець вийшла з берегів. Президент України Володимир Зеленський заявив, що ракетні удари по Кривому Рогу - це спроба затопити місто.

  • Голова Криворізької РВА Євген Ситниченко розповів, що після російського ракетного удару по гідроспорудах у Кривому Розі не буде затоплень і припинення водопостачання. Мешканка Кривого Рогу Анжеліка Ковальова розповіла, що після обстрілів люди помічають підняття рівня води в річці Інгулець.

  • Оперативне командування "Південь" повідомило, що Кривий Ріг обстріляли сімома крилатими ракетами "Іскандер" і "Калібр", пошкодили гідротехнічний об'єкт, транспортну інфраструктуру.

  • 15 вересня міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба назвав терактом і воєнним злочином ракетний удар Росії по дамбі в Кривому Розі.

  • Унаслідок російського удару по дамбі в Кривому Розі було підтоплено 112 подвір'їв, майже 5 тис. людей не мали води. В ОВА закликали евакуюватися.

  • 15 вересня росіяни знову вдарили ракетами по Кривому Рогу. Приліт був у районі гідротехнічних споруд.

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Олександр Вілкул
Кривий Ріг
Дніпропетровщина
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