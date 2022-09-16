У Кривому Розі стабілізували водопостачання після атаки росіян
Подачу води після ворожих ракетних ударів по греблі у Кривому Розі стабілізували
Про це повідомив очільник Військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул у телеграмі.
"На гідротехнічних спорудах міста продовжуються роботи з ліквідації наслідків ракетних ударів. Водопостачання міста стабілізовано", - написав він.
За його словами, росіяни вночі обстріляли Зеленодольську громаду у Криворізькому районі, обійшлося без постраждалих.
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