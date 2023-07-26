У літака "Аерофлоту" на льоту відмовив двигун: борт екстрено сів у Москві

Про це повідомляє телеграм-канал "Авіаторщина".

Boeing 737-800 нацпера зі 150 пасажирами на борту 25 липня виконував рейс із Сочі до Москви. Через 2,5 години після вильоту командир повітряного судна оголосив сигнал терміновості та доповів про відмову лівого двигуна. В цей час літак пролітав над Тамбовською областю на висоті 11,5 тис. метрів.

Екіпаж ухвалив рішення знизитися до 7 тис. метрів і прямувати до аеропорту призначення. У Шереметьєво було оголошено тривогу. Приблизно через 40 хвилин борт здійснив посадку.