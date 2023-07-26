У літака "Аерофлоту" на льоту відмовив двигун: борт екстрено сів у Москві
У літака "Аерофлоту", рейсу Сочі - Москва, що перевозив 150 пасажирів, відмовив двигун на висоті 11,5 тис. метрів
Про це повідомляє телеграм-канал "Авіаторщина".
Boeing 737-800 нацпера зі 150 пасажирами на борту 25 липня виконував рейс із Сочі до Москви. Через 2,5 години після вильоту командир повітряного судна оголосив сигнал терміновості та доповів про відмову лівого двигуна. В цей час літак пролітав над Тамбовською областю на висоті 11,5 тис. метрів.
Екіпаж ухвалив рішення знизитися до 7 тис. метрів і прямувати до аеропорту призначення. У Шереметьєво було оголошено тривогу. Приблизно через 40 хвилин борт здійснив посадку.
- Нагадаємо, що проти авіагалузі у Росії у 2022 році введено дуже жорсткі санкції: для них закрили небо більшість світових держав, а лізингодавці, в основному з Ірландії та Бермудів, висунули вимогу повернути усі літаки їх власникам. Також ці літаки позбавили сертифікатів льотної безпеки. У Росії намагаються обійти обмеження і фактично починають піратське захоплення бортів. Також поспіхом перереєстровують їх у своєму реєстрі. Проте це не позбавляє впливу санкцій. Отже, на цей момент російські авіакомпанії можуть літати хіба всередині країни та у декілька "дружніх" держав і то до того часу, поки літаки перебувають у придатному технічному стані, оскільки ні ремонту, ні запчастин іноземні компанії їм постачати не будуть. Провідні авіабудівники теж приєднались до санкцій.
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