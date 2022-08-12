У Мелітополі двом працівникам залізниці повідомили про підозри: примушували колег укладати трудові договори з окупантами
Зрадники змушували працівників мелітопольської залізниці до співпраці та схиляли укладати трудові договори з російськими окупантами. Зловмисникам повідомлено про підозру
Про це інформує в телеграмі Офіс генерального прокурора.
"За процесуального керівництва Печерської окружної прокуратури міста Києва двом особам, призначеним окупантами на псевдопосади у філії "Придніпровської залізниці" в м. Мелітополь, повідомлено про підозру у пособництві державі-агресору", - йдеться в повідомленні.
Після повномасштабного вторгнення армії РФ в Україну працівники залізниці на території тимчасово окупованого Мелітополя почали співпрацювати з ворогом. Зловмисники обійняли псевдопосади заступника начальника станції Мелітополь регіональної філії "Придніпровська залізниця" та заступника начальника з рухомого складу ДП "Мелітопольська залізниця".
Підозрювані тиск на моральний стан працівників залізниці, схилять їх до співпраці з російськими окупантами та змушують укладати трудові договори із так званим новим керівництвом.
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