Про це інформує в телеграмі Офіс генерального прокурора.

"За процесуального керівництва Печерської окружної прокуратури міста Києва двом особам, призначеним окупантами на псевдопосади у філії "Придніпровської залізниці" в м. Мелітополь, повідомлено про підозру у пособництві державі-агресору", - йдеться в повідомленні.

Після повномасштабного вторгнення армії РФ в Україну працівники залізниці на території тимчасово окупованого Мелітополя почали співпрацювати з ворогом. Зловмисники обійняли псевдопосади заступника начальника станції Мелітополь регіональної філії "Придніпровська залізниця" та заступника начальника з рухомого складу ДП "Мелітопольська залізниця".

Підозрювані тиск на моральний стан працівників залізниці, схилять їх до співпраці з російськими окупантами та змушують укладати трудові договори із так званим новим керівництвом.

На Запоріжжі в одному з дворів Мелітополя близько 9:16 12 серпня пролунав сильний вибух. Імовірно, спрацювала вибухівка.

9 серпня вибухи лунали в окупованій Кирилівці Мелітопольського району. Партизани пошкодили штаб із технікою рашистів.

У тимчасово окупованому Мелітополі сили спротиву пошкодили штаб "Єдиної Росії", оголошено полювання на всіх причетних до псевдореферендуму.

9 серпня у Криму пролунали вибухи в районі авіабази росіян у Новофедорівці, на півострові оголосили надзвичайний стан і почали евакуацію мешканців у Сакському районі Криму.

8 та 9 серпня в тимчасово окупованому Мелітополі підірвали дві бази рашистів. Відомо, що є вбиті та поранені загарбники.

Міський голова Іван Федоров 8 серпня повідомив про вибухи в окупованому росіянами Мелітополі.

Військовий експерт Сергій Згурець припускає, що Мелітополь має стати ключовим містом у звільненні Півдня.

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