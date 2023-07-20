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Війна з Росією: хроніка
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У мережі показали супутникові знімки наслідків вибухів складу боєприпасів на полігоні Криму

20 липня, 2023 четвер
13:07
Війна з Росією

Професор Токійського університету Хіденорі Ватанаве оприлюднив супутникові знімки наслідків вибухів 19 липня на складі боєприпасів у тимчасово окупованому Криму

Про це йдеться на сторінці Ватанаве у Твіттері.

"Російський склад боєприпасів біля села Кринички в Криму. Він був підірваний потужним вибухом", - йдеться в заяві.

Нагадаємо, що у ніч на 19 липня в окупованому росіянами Криму місцеві жителі чули вибухи. Ймовірно, детонував склад із боєприпасами на одному з полігонів. Тоді було перекрито рух трасою Таврида.

Окупаційна влада планувала тимчасово евакуювати жителів 4 населених пунктів.

  • Також під ранок 17 липня на Кримському мосту пролунали вибухи, після чого окупаційна влада заявила про "надзвичайну подію" та звинуватила в атаці українських військових. На прольотах виявили пошкодження дорожнього полотна, а також заявили про нібито 2 загиблих. У зв'язку з нічною подією, Володимир Путін зібрав термінову нараду, де пообіцяв "відповідь Росії" за вибух на Кримському мосту. Натомість компанія Maxar Technologies опублікувала супутникові знімки Кримського мосту після нічного вибуху 17 липня.
  • 18 липня російське міноборони знову звинуватило Україну в атаці тимчасово окупованого Криму безпілотниками.
  • У окупованому Криму в ніч на 20 липня нібито прогриміли вибухи. Загарбники звинувачують Україну в атаці безпілотника по півострову. Начебто є пошкодження і загинула дівчина-підліток.  
Крим
російська армія
ЗСУ
окуповані території
окупанти
втрати окупантів
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