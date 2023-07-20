Про це йдеться на сторінці Ватанаве у Твіттері.

"Російський склад боєприпасів біля села Кринички в Криму. Він був підірваний потужним вибухом", - йдеться в заяві.

Нагадаємо, що у ніч на 19 липня в окупованому росіянами Криму місцеві жителі чули вибухи. Ймовірно, детонував склад із боєприпасами на одному з полігонів. Тоді було перекрито рух трасою Таврида.

Окупаційна влада планувала тимчасово евакуювати жителів 4 населених пунктів.