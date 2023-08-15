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У митрополита УПЦ МП Павла Лебедя діагностували інфаркт міокарда, - адвокат

15 серпня, 2023 вiвторок
14:56
Новини Києво-Печерська лавра, Митрополит Павло (Лебідь)

У митрополита УПЦ Московського патріархату Павла Лебедя діагностували гострий інфаркт міокарда: напередодні його прооперували в одній з київських лікарень

Про це повідомив його адвокат Микита Чекман у вівторок, 15 серпня. 

"За офіційною інформацією від закладу охорони здоровʼя, митрополиту Павлу поставлено діагноз гострий інфаркт міокарда", - йдеться у повідомленні. 

Напередодні, 14 серпня, Чекман інформував, що митрополиту Павлу зробили операцію в одній зі столичних лікарень.  

Що відомо про провадження проти митрополита Павла Лебедя

Співробітники Служби безпеки України 1 квітня вручили Паші Мерседесу підозру за ч. 1 ст. 161 Кримінального кодексу України (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, регіональної належності, релігійних переконань) та ч. 1 ст. 436-2 (виправдовування, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників). Після того у розташованій неподалік від Києва резиденції митрополита розпочався обшук. СБУ оприлюднила перехоплені розмови митрополита, у яких Павло Лебідь радів через те, що у Херсоні майоріють російські прапори. Також він закликав молитись за патріарха РПЦ Кирила й усіляко виправдовував агресію РФ.

Шевченківський районний суд міста Києва за підсумками проведення закритого засідання у справі митрополита церкви Московського патріархату Павла (Петра Лебедя) виніс рішення про його домашній арешт у цілодобовому режимі. 

29 травня митрополиту Української православної церкви Московського патріархату, екснаміснику Києво-Печерської лаври Павлу до 1 липня продовжили домашній арешт.

13 липня СБУ викрила нові факти протиправної діяльності настоятеля Києво-Печерської лаври митрополита Павла Лебедя. 

14 липня Солом'янський суд Києва ухвалив змінити запобіжний захід для митрополита УПЦ МП Павла Лебедя, якого підозрюють за двома кримінальними статтями, з цілодобового домашнього арешту на утримування під вартою до 14 серпня з можливістю внести заставу у понад 33 млн грн.

7 серпня адвокат заявив, що митрополита звільнили з-під варти під заставу в 33 мільйони гривень.  

Пізніше, 9 серпня, СБУ повідомила, що вид запобіжного заходу - застава за митрополита УПЦ Московського патріархату Павла Лебедя, на псевдо Паша Мерседес, не вплине на справедливий розгляд справи.

Солом'янський районний суд 11 серпня продовжив строк дії обов'язків для митрополита УПЦ Павла (Лебедя)  

Суспільство
Кримінал
Здоров'я
Україна
УПЦ МП
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