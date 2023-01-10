У Німеччині поліція розігнала кліматичих нактивістів, які з барикадами протестують проти відкриття вугільної шахти
Поліція у вівторок, 10 січня, розібрала барикади й розігнала кліматичних активістів, які протестували проти розробки вугільної шахти на території села Лютцерат у німецькій федеральній землі Рейнланд-Пфальц
Про це повідомляє видання RND.
Стало відомо, що екологічні активісти, представлені групами Lützerath lebt ("Лютцерат живе") та Letzte Generation ("Останнє покоління"), чинили опір діям поліції, але нікого з них не було затримано, в протестувальників лише уточнювали особисті дані.
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Зокрема додається, що керівник поліції Аахена Дірк Вайнспах оголосив, що в середу правоохоронці планують також розігнати табір екоактивістів, який вони створили у Лютцераті ще у 2020 році. Він прогнозує опір активістів, зокрема з використанням насильства.
Тим часом Вищий адміністративний суд Північного Рейну-Вестфалії відхилив позов екоактивістів, яким вони оскаржували заборону на перебування в Лютцераті.
- 14 жовтня екоактивісти групи Just Stop Oil облили томатним супом картину Вінсента Ван Гога "Соняшники" в Національній галереї в Лондоні.
- 23 жовтня у музеї Барберіні в Німеччині активісти руху Letzte Generation облили картину "Копиця сіна" імпресіоніста Клода Моне, а потім приклеїли свої долоні до стіни біля витвору мистецтва.
- Активісти кампанії Just Stop Oil в понеділок, 24 жовтня, кинули шоколадний торт у воскову статую короля Чарльза ІІІ у лондонському музеї мадам Тюссо.
- 30 жовтня двоє активісток німецького кліматичного руху "Letzte Generation" приклеїлися до металевої конструкції, яка утримує скелет динозавра віком 66 мільйонів років у Музеї природознавства Берліна.
- 5 листопада чотири італійські екопротестувальниці в Римі залили гороховим супом картину Ван Гога "Сіяч".
- У суботу, 5 листопада, в мадридському музеї Прадо кліматичні активісти приклеїли себе до рамок двох картин іспанського майстра Франсіско де Гойї, що стало останньою акцією з низки протестів, спрямованих проти творів мистецтва по всій Європі.
- 25 грудня стало відомо, що німецька поліція заявила, що запобігла планам кліматичних активістів організації "Letzten Generation" зірвати телевізійну різдвяну службу.
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