У Німеччині поліція розігнала кліматичих нактивістів, які з барикадами протестують проти відкриття вугільної шахти

Про це повідомляє видання RND.

Стало відомо, що екологічні активісти, представлені групами Lützerath lebt ("Лютцерат живе") та Letzte Generation ("Останнє покоління"), чинили опір діям поліції, але нікого з них не було затримано, в протестувальників лише уточнювали особисті дані.

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Зокрема додається, що керівник поліції Аахена Дірк Вайнспах оголосив, що в середу правоохоронці планують також розігнати табір екоактивістів, який вони створили у Лютцераті ще у 2020 році. Він прогнозує опір активістів, зокрема з використанням насильства.

Тим часом Вищий адміністративний суд Північного Рейну-Вестфалії відхилив позов екоактивістів, яким вони оскаржували заборону на перебування в Лютцераті.

14 жовтня екоактивісти групи Just Stop Oil облили томатним супом картину Вінсента Ван Гога "Соняшники" в Національній галереї в Лондоні.

23 жовтня у музеї Барберіні в Німеччині активісти руху Letzte Generation облили картину "Копиця сіна" імпресіоніста Клода Моне, а потім приклеїли свої долоні до стіни біля витвору мистецтва.

Активісти кампанії Just Stop Oil в понеділок, 24 жовтня, кинули шоколадний торт у воскову статую короля Чарльза ІІІ у лондонському музеї мадам Тюссо.

30 жовтня двоє активісток німецького кліматичного руху "Letzte Generation" приклеїлися до металевої конструкції, яка утримує скелет динозавра віком 66 мільйонів років у Музеї природознавства Берліна.

5 листопада чотири італійські екопротестувальниці в Римі залили гороховим супом картину Ван Гога "Сіяч".

У суботу, 5 листопада, в мадридському музеї Прадо кліматичні активісти приклеїли себе до рамок двох картин іспанського майстра Франсіско де Гойї, що стало останньою акцією з низки протестів, спрямованих проти творів мистецтва по всій Європі.

25 грудня стало відомо, що німецька поліція заявила, що запобігла планам кліматичних активістів організації "Letzten Generation" зірвати телевізійну різдвяну службу.