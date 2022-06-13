Про це інформує в фейсбуці Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

"Х... (дуже погано), мінус одинадцять. Нещодавно прилітало по броніку, пробило. Думав хана вже, осколки в живіт прилетіли. Подивився, нормально", - розповідає російський окупант.

Рашист скаржиться дружині, що на війні у російських солдат вже не витримує психіка: "Пи… (стріляють) без кінця. 152-гі, 202-гі. Можна просто є… на голову (збожеволіти). У пацанів вже дах їде. Трьох на дурку відправили".

СБУ в перехопленій розмові загарбник каже про контратаки українських військовослужбовців на Миколаївсько-Херсонському напрямку. Мовляв "закривають" їх дуже сильно.

Росіяни не виплачують компенсації родичам убитих на війні проти України мешканців ОРДЛО, а на Донеччині спалюють тіла російських окупантів і примусово набирають нових найманців.

Раніше СБУ повідомила, що окупанти намагаються вирватися з війни через полон і здаються охочіше, ніж у перші тижні масштабної війни.

Також СБУ перехопила розмову, в якій окупант скаржиться на нестачу ресурсів і заздрить зброї ЗСУ.

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