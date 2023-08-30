У Пентагоні запевнили, що коштів для задоволення потреб України вистачить

Про це запевнила заступниця речника Пентагону Сабріна Сінгх під час брифінгу.

"Ми впевнені, що у нас буде достатньо грошей, щоб задовольнити потреби України до кінця фіскального року, але, як ви знаєте, був запит на додаткову суму. І ми сподіваємося, що Конгрес затвердить додатковий пакет для України", - наголосила вона.

Сінгх нагадала, що раніше відомство виявило завищення вартості військової допомоги Україні на 6,2 мільярда доларів у межах пакетів, які надавались з американських запасів.

"Ці кошти наприкінці фіскального року не вичерпаються", – додала речниця.

Допомога США Україні

7 липня США оголосили про передачу Україні касетних боєприпасів. 13 липня командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" бригадний генерал Олександр Тарнавський повідомив про прибуття касетних боєприпасів до України. 9 липня міністерство оборони Штатів оголосило про надання Україні нового пакета військової допомоги, до якого зокрема увійшли ЗРК NASAMS. Згодом міністр фінансів США Джанет Єллен на полях саміту міністрів фінансів G20 в Індії заявила, що подвоєння підтримки України у відбитті агресії РФ є найкращим способом допомоги світовій економіці. 17 липня адміністраторка USAID Саманта Пауер під час візиту до Києва оголосила про виділення понад $500 млн додаткової гуманітарної допомоги на потреби українців, які постраждали від повномасштабного вторгнення Росії. При цьому вона зазначила, що з лютого 2022 року США виділили на гуманітарну допомогу Україні загалом понад $2,6 млрд.

Наприкінці липня США надали Україні пакет допомоги на $400 млн. Він містив зокрема боєприпаси для NASAMS та HIMARS, авіаракети Hydra-70 та зенітки Stinger.

14 серпня американці ухвалили новий пакет військової допомоги Україні на $200 млн, який включав боєприпаси ППО, артилерійські снаряди, протитанкові засоби та обладнання для розмінування.

29 серпня Сполучені Штати оголосили про надання Україні військової допомоги на $250 млн і гарантували підтримку аж до перемоги.