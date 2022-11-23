У Польщі на місці падіння ракети завершили збір доказів

Про це повідомила Національна прокуратура Польщі, передає Укрінформ.

"Зібрано речові докази, зараз їх досліджуватимуть експерти. Окрім проведення експертиз, слідчі дії зосереджуватимуться, зокрема, на отриманні інформації в рамках міжнародної правової допомоги. Також тривають узгодження між польською та українською сторонами щодо взаємної співпраці у цьому провадженні", - йдеться у повідомленні.

Речник польської прокуратури Лукаш Лапчинський зазначив, що на поточному етапі слідства складно сказати, чи стануть його результати відомими до кінця 2022 року.

Провадження розслідують щодо ненавмисного спричинення надзвичайної ситуації значних масштабів, що загрожує життю та здоров'ю багатьох людей або майну, яка трапилася через детонацію вибухових матеріалів, внаслідок чого загинуло двоє людей.

15 листопада речник уряду Польщі Пйотр Мюллер повідомив про скликання комітету ради міністрів з питань національної безпеки й оборони. Одночасно в польських ЗМІ з'явилися новини про вибухи біля кордону з Україною та загибель двох людей через падіння ракети.

МЗС Польщі заявило про російське походження ракети. Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що немає жодних ознак, що падіння ракети у Люблінському воєводстві, було навмисним нападом на країну.

Президент США Джо Байден заявив партнерам по G7 і НАТО, що ракетний вибух у Східній Польщі був спричинений ракетою від української системи ППО.

17 листопада голова Бюро міжнародної політики при президенті Польщі Якуб Кумох підтвердив, що на місці падіння ракети у Пшеводуві працюють українські фахівці.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг назвав РФ відповідальною за падіння ракети на території Польщі РФ.

МЗС Польщі та президент Анджей Дуда також заявили про російську відповідальність за інцидент.

Білий дім заявив, що за падіння ракети в Польщі відповідальна РФ.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb