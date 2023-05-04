Про це пишуть російські пропагандистські медіа.

На цей рік субсидування програми виконання регіональних польотів в обхід Москви урізали з 9 млрд до 7,5 млрд рублів. Причина в економії на тлі дефіциту бюджету.

Найбільше скасованих рейсів в Омській та Тюменській областях, Татарстані, Санкт-Петербурзі, Дагестані та Північній Осетії.