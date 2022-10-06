У Росії призначили куратора анексованими територіями України

Відповідний указ підписав прем'єр-міністр РФ Михайло Мішустін, пише російське РБК.

Курувати "розвиток нових територій" доручили Вадиму Васильєву. Він також призначений заступником міністра будівництва та ЖКГ Росії.

До травня Васильєв обіймав посаду в.о. директора департаменту міжбюджетних відносин мінфіну РФ.

Російський міністр будівництва Ірек Файзуллін розповів, що цього тижня у відомстві з'явилося 116 нових співробітників. Це пов'язано, зокрема, з тим, що "соціально-економічний розвиток нових територій поставлений в обов'язки мінбуду".

20 вересня окупанти на Луганщині, Донеччині, Херсонщині та Запоріжжі ухвалили рішення провести "референдуми" про приєднання цих територій до РФ. "Референдуми" тривали з 23 по 27 вересня. У домівках херсонців просили "правильно" проголосувати під дулами автоматів. Голосували також росіяни, які приїхали до Херсона. Також збирачі голосів "референдуму" просили проголосувати за померлих та за тих, хто виїхав.

Згодом російські загарбники оголосили, що підрахували 100% голосів псевдореферендуму, який пройшов на окупованих територіях Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей.

Увечері 30 вересня Володимир Путін відкрив шлях до анексії територій Херсонcької та Запорізької областей: підписав укази про визнання Херсонщини й Запорізької області "незалежними територіями", а потім і "договори" про "входження до складу Росії" самопроголошених "ЛНР" і "ДНР", а також Херсонської та Запорізької областей.

2 жовтня 2022 року конституційний суд РФ "затвердив" анексію окупованих частин України. У повідомленні йшлося, що анексовані території вважатимуться прийнятими до складу РФ з моменту підписання договору, а не його ратифікації. "Державною мовою" на анексованих територіях вважатиметься російська, проте конституційний суд заявляє, що нібито "гарантує збереження права на рідну мову, в тому числі українську". А Путін вніс до держдуми законопроєкт про "прийняття до складу РФ" терористичних організацій "ЛНР" і "ДНР" та тимчасово окупованих територій Херсонської та Запорізької областей.

5 жовтня президент Росії підписав злочинні закони про так зване входження чотирьох областей України до складу Росії: Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської.

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